La gasolina vuelve a subir mientras el diésel da un respiro: este es el precio por provincias

La media de los precios de los carburantes se sitúa este 14 de mayo en 1,6895 euros por litro, mientras que hace una semana fue de 1,714 euros. Si se comparan los precios de hoy con los de ayer, la gasolina Sin Plomo 95 pasa de 1,550 a 1,554 euros por litro. La Sin Plomo 98 también aumenta, moviéndose de 1,721 a 1,727 euros.
En cambio, el Gasóleo A mantiene el mismo precio de 1,694 euros por litro, sin variaciones respecto al día anterior, al igual que el Gasóleo A+, que continúa en 1,783 euros por litro.
Diferencia entre provincias
En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Murcia con 1,587 euros, mientras que el más caro está en Barcelona con 1,643 euros. En la Sin Plomo 98, la provincia más económica es Murcia con 1,705 euros por litro, y la más cara es Toledo con 1,784 euros.
En el caso del Gasóleo A, el menor precio se registra en Barcelona con 1,710 euros, mientras que el más elevado corresponde a Sevilla con 1,759 euros. Por último, el Gasóleo A+ alcanza su precio más bajo en Vizcaya con 1,778 euros por litro, mientras que el más alto vuelve a encontrarse en Sevilla con 1,828 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,609 euros
- Sin Plomo 98: 1,745 euros
- Gasóleo A: 1,72 euros
- Gasóleo A+: 1,798 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,643 euros
- Sin Plomo 98: 1,769 euros
- Gasóleo A: 1,71 euros
- Gasóleo A+: 1,796 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,613 euros
- Sin Plomo 98: 1,762 euros
- Gasóleo A: 1,743 euros
- Gasóleo A+: 1,818 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,594 euros
- Sin Plomo 98: 1,746 euros
- Gasóleo A: 1,759 euros
- Gasóleo A+: 1,828 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,626 euros
- Sin Plomo 98: 1,759 euros
- Gasóleo A: 1,716 euros
- Gasóleo A+: 1,808 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,636 euros
- Sin Plomo 98: 1,784 euros
- Gasóleo A: 1,713 euros
- Gasóleo A+: 1,807 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,587 euros
- Sin Plomo 98: 1,705 euros
- Gasóleo A: 1,734 euros
- Gasóleo A+: 1,817 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,615 euros
- Sin Plomo 98: 1,76 euros
- Gasóleo A: 1,731 euros
- Gasóleo A+: 1,778 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,619 euros
- Sin Plomo 98: 1,762 euros
- Gasóleo A: 1,752 euros
- Gasóleo A+: 1,807 euros
A Coruña
- Sin Plomo 95: 1,591 euros
- Sin Plomo 98: 1,733 euros
- Gasóleo A: 1,729 euros
- Gasóleo A+: 1,794 euros
El precio de los combustibles puede variar a lo largo del día.