La gasolina vuelve a subir mientras el diésel da un respiro: este es el precio por provincias

La media de los precios de los carburantes se sitúa este 14 de mayo en 1,6895 euros por litro, mientras que hace una semana fue de 1,714 euros. Si se comparan los precios de hoy con los de ayer, la gasolina Sin Plomo 95 pasa de 1,550 a 1,554 euros por litro. La Sin Plomo 98 también aumenta, moviéndose de 1,721 a 1,727 euros.

En cambio, el Gasóleo A mantiene el mismo precio de 1,694 euros por litro, sin variaciones respecto al día anterior, al igual que el Gasóleo A+, que continúa en 1,783 euros por litro.

Diferencia entre provincias

En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más barato se encuentra en Murcia con 1,587 euros, mientras que el más caro está en Barcelona con 1,643 euros. En la Sin Plomo 98, la provincia más económica es Murcia con 1,705 euros por litro, y la más cara es Toledo con 1,784 euros.

En el caso del Gasóleo A, el menor precio se registra en Barcelona con 1,710 euros, mientras que el más elevado corresponde a Sevilla con 1,759 euros. Por último, el Gasóleo A+ alcanza su precio más bajo en Vizcaya con 1,778 euros por litro, mientras que el más alto vuelve a encontrarse en Sevilla con 1,828 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,609 euros

Sin Plomo 98: 1,745 euros

Gasóleo A: 1,72 euros

Gasóleo A+: 1,798 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,643 euros

Sin Plomo 98: 1,769 euros

Gasóleo A: 1,71 euros

Gasóleo A+: 1,796 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,613 euros

Sin Plomo 98: 1,762 euros

Gasóleo A: 1,743 euros

Gasóleo A+: 1,818 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,594 euros

Sin Plomo 98: 1,746 euros

Gasóleo A: 1,759 euros

Gasóleo A+: 1,828 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,626 euros

Sin Plomo 98: 1,759 euros

Gasóleo A: 1,716 euros

Gasóleo A+: 1,808 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,636 euros

Sin Plomo 98: 1,784 euros

Gasóleo A: 1,713 euros

Gasóleo A+: 1,807 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,587 euros

Sin Plomo 98: 1,705 euros

Gasóleo A: 1,734 euros

Gasóleo A+: 1,817 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,615 euros

Sin Plomo 98: 1,76 euros

Gasóleo A: 1,731 euros

Gasóleo A+: 1,778 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,619 euros

Sin Plomo 98: 1,762 euros

Gasóleo A: 1,752 euros

Gasóleo A+: 1,807 euros

A Coruña

Sin Plomo 95: 1,591 euros

Sin Plomo 98: 1,733 euros

Gasóleo A: 1,729 euros

Gasóleo A+: 1,794 euros

El precio de los combustibles puede variar a lo largo del día.