La insólita petición del primer ministro de la India: "No compréis oro durante un año"

El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha sorprendido a todo el mundo al pedirle a su población que se abstenga de comprar oro durante un año, con el fin de proteger las reservas de divisas de la India y reducir la salida de dólares de su economía. También en su discurso apeló al "patriotismo" para pedir que se controlara el consumo de gasolina y gasóleo, ya que casi el 90% del petróleo que se consume en el país es importado.

Como decimos, el máximo dirigente de la India ha pedido a su población que no compre oro durante un año, lo hizo el pasado 10 de mayo cuando dijo que "la compra de oro es otro ámbito en el que se recurre ampliamente al cambio de divisas; debemos proponernos no comprar oro durante un año, por muchas celebraciones que tengamos en casa".

El oro mueve mucho dinero en la India

Aunque pueda parecer algo excéntrico por su parte, la realidad es que la compra de oro ha supuesto casi el 10% de las importaciones de la India en los últimos años, alcanzando los 71.980 millones de dólares (siendo esta la moneda con la que se paga el oro fuera del país hindú), con un aumento del 24% en comparación con el ejercicio 2024-25, cuando el valor de las importaciones de oro fue de 58.000 millones de dólares. Esto provoca la anteriormente citada caída de la reserva de divisas.

Sin embargo, no sólo pidió que los indios se abstengan de comprar oro en el extranjero, sino que también alentó a controlar el consumo de petróleo, a usar con mayor frecuencia el transporte público y a compartir el coche en caso de usarlo.

En este vídeo que publicó en su cuenta de X se pueden escuchar sus palabras:

वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन्हें पूरा करना ही होगा। इसे लेकर मेरा यह विशेष आग्रह… pic.twitter.com/9XvcczYdyl — Narendra Modi (@narendramodi) May 10, 2026

"En los últimos dos meses, se ha desatado una gran crisis en nuestra región debido a los problemas de la cadena de suministro. Esto ha afectado a todo el mundo. Y ha tenido un impacto aún más grave en la India. Amigos, la India no cuenta con grandes yacimientos de petróleo. Tenemos que importar gran cantidad de gasolina, gasóleo y gas de otros países del mundo para cubrir nuestras necesidades. Debido a la guerra, los precios de la gasolina, el gasóleo, el gas y los fertilizantes han subido mucho en todo el mundo", comienza diciendo el primer ministro.

"Por ejemplo, un gran propósito es utilizar la gasolina y el gasóleo de forma controlada. Amigos, tenemos que reducir el uso de la gasolina y el gasóleo. En las ciudades donde hay metro, hemos decidido que lo utilizaremos. Usaremos el metro tanto como sea posible. Si es necesario utilizar el coche, intentaremos compartirlo", prosigue Narendra Modi.

Compartir coche, consumir menos combustible o usar más el tren

"Intentaremos compartir coche. Intentaremos que más gente utilice el tren. Si tenemos que enviar mercancías, intentaremos enviarlas a través de los servicios ferroviarios. De este modo, al tratarse de un ferrocarril eléctrico, no se necesitará gasolina ni diésel. Las personas que tengan vehículos eléctricos también deberían intentar utilizarlos tanto como sea posible", así concluye su alegato.

Es decir, el primer ministro indio no sólo ha pedido a sus ciudadanos que dejen de comprar oro, siendo una parte importante de las importaciones del país asiático, sino que también ha instado al racionamiento de petróleo y al consumo del mismo.

Salta a la vista que la crisis en el estrecho de Ormuz está afectando a unos países más que a otros, siendo este un caso evidente ya que su máximo dirigente está apelando al patriotismo para que sus ciudadanos reduzcan al máximo posible las importaciones de bienes como el oro y el consumo de combustible.