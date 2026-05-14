La UE prohíbe la carne de Brasil por incumplir las normas sanitarias

La Unión Europea ha cerrado la puerta a la carne brasileña. Este miércoles, casi por sorpresa, el Comité Permanente para Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de la Comisión Europea aprobó que se excluyera a Brasil de la lista de países autorizados para exportar carne y otros productos de origen animal al mercado comunitario. El veto será efectivo a partir del próximo 3 de septiembre.

La decisión supone un golpe de enorme calado para el gigante sudamericano, que en 2025 exportó a la UE más de 370.000 toneladas de carne bovina por valor de algo más de 1.500 millones de euros, según datos oficiales brasileños citados por la prensa local.

Bruselas justifica el veto por el incumplimiento de las nuevas normas comunitarias sobre el uso de antimicrobianos en la producción animal. La legislación europea prohíbe utilizar antibióticos para estimular el crecimiento del ganado y exige garantías sanitarias durante toda la vida del animal.

La Comisión Europea confirmó que Brasil es actualmente el único país del Mercosur que no cumple estos requisitos, una circunstancia especialmente delicada después de la reciente entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y el bloque sudamericano.

Brasil intenta frenar el golpe

Al Gobierno de Lula da Silva no le ha sentado nada bien la decisión de Bruselas, pero ha asegurado que ha asegurado que trabaja "urgentemente" para revertir la decisión antes de que el veto entre en vigor. El embajador brasileño ante la UE, Pedro Miguel da Costa e Silva, ya ha solicitado explicaciones formales a las autoridades europeas.

Las patronales cárnicas brasileñas también niegan estar incumpliendo la norma. La Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) sostiene que Brasil "cumple íntegramente" las exigencias europeas y defiende que el país cuenta con "estrictos protocolos" veterinarios y sanitarios.

La Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (Abiec), por su parte, confía en presentar las garantías necesarias antes de septiembre para evitar la paralización de las ventas al mercado europeo.

España disparó sus compras de carne brasileña

El impacto potencial para España no es menor. Según datos del Ministerio de Agricultura, las compras españolas de carne de bovino congelada procedente de Brasil pasaron de 27 millones de euros en 2023 a 33,4 millones en 2024 y se dispararon hasta los 68,2 millones en 2025. En apenas tres años, el incremento alcanza el 153,1%.

También crecieron las importaciones de carne y despojos comestibles de aves de Brasil. España adquirió productos por valor de 57,1 millones de euros en 2023, 71,2 millones en 2024 y 61,6 millones en 2025, lo que supone un aumento acumulado del 7,8% en los últimos tres años.

El incremento de estas compras había generado una creciente inquietud entre ganaderos y organizaciones agrarias españolas, que denunciaban competencia desleal por las diferencias regulatorias entre la producción europea y la sudamericana. Desde la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), su director general, Giuseppe Aloisio, considera que el veto demuestra que las cláusulas de control incluidas en el acuerdo UE-Mercosur "empiezan a funcionar".