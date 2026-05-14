A falta de tres meses para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, las reservas en restaurantes ya reflejan un aumento significativo en las zonas de España donde el fenómeno tendrá mayor visibilidad. Los datos de CoverManager, plataforma de gestión de reservas y eventos, muestran incrementos de hasta el 1.800% en algunas Comunidades Autónomas, especialmente en el norte y el interior peninsular.

El crecimiento de la demanda se concentra en las regiones incluidas en la franja de totalidad del eclipse, donde miles de personas prevén desplazarse para observar el fenómeno astronómico. Según la compañía, las reservas para ese día ya superan en un 13% a las registradas el miércoles anterior en el conjunto del país, mientras que el número total de comensales aumenta un 5,5%.

Además, el peso de las reservas realizadas a través de canales digitales también crece. El 71% de las reservas ya se gestiona de forma online, frente al 65% habitual en fechas similares, lo que apunta a una planificación más anticipada de los desplazamientos vinculados al eclipse.

Galicia lidera el aumento de reservas

Galicia encabeza el crecimiento de la demanda en restauración. La Comunidad multiplica por 19 las reservas anticipadas para el 12 de agosto, con un incremento del 1.800% respecto a la semana previa.

Tras Galicia, Castilla y León registra un aumento del 1.150%, impulsado principalmente por provincias situadas en la ruta de mayor visibilidad del eclipse, como León, Burgos y Palencia. También destacan las Islas Baleares, con un crecimiento del 460%, y Aragón, donde las reservas se duplican con un incremento del 100%.

En conjunto, estas cuatro Comunidades Autónomas alcanzan una media de incremento del 880% en las reservas anticipadas para esa jornada.

La compañía atribuye estos datos al carácter excepcional del fenómeno astronómico y al impacto que tendrá sobre el turismo interior y la actividad hostelera en determinados destinos.

Aumentan las reservas en grupo

El análisis de CoverManager también refleja cambios en el comportamiento de los clientes. El tamaño medio de las reservas para el 12 de agosto se sitúa en 5,49 comensales, una cifra muy superior a la media habitual del sector, que ronda los 3,2.

Este aumento del número de personas por mesa apunta a un componente social y experiencial vinculado al eclipse, con grupos que organizan desplazamientos y encuentros con antelación para seguir el fenómeno.

La tendencia también evidencia una mayor previsión por parte de los consumidores en zonas donde las reservas suelen cerrarse con pocos días de margen. Según los datos recopilados por la plataforma, el eclipse está modificando los hábitos habituales de consumo en algunos destinos del interior peninsular.

Entre los destinos con más crecimiento

Por provincias y destinos concretos, León encabeza los incrementos registrados por CoverManager, con un crecimiento del 928,6% en las reservas.

También destacan Ibiza, con un aumento del 565,5%; Zaragoza, con un 283,6%; Burgos, con un 195%; y Asturias, con un 128,9%. En Mallorca, el incremento alcanza el 6,7%.

La plataforma señala que ciudades como León o Burgos, donde las reservas suelen producirse con poca antelación, muestran ahora un comportamiento distinto debido al interés generado por el eclipse total de Sol.