Lee Jae-yong, el amigo de Steve Jobs que lidera el histórico crecimiento de Samsung

Uno de los factores fundamentales para impulsar el crecimiento económico es la tecnología. Cierto es que la innovación ha de ir acompañada –y, de hecho, basarse en ella– del ahorro y la acumulación de capital. Sin embargo, no podemos obviar que el desarrollo de nuevas tecnologías es uno de los factores más importantes que benefician directamente al nivel y las condiciones de vida de las sociedades.

En este sentido, cabe destacar que las empresas, en su búsqueda del beneficio económico y el lucro, encarnan en la mayoría de las ocasiones el motor de esta innovación tecnológica. De hecho, la propia productividad de las compañías depende en buena medida de la dotación de capital de la que dispongan, siendo más alta cuanto más desarrollada esté la tecnología con la que trabajan.

Así las cosas, en un contexto como el actual, donde la inteligencia artificial promete convertirse en el gran salto tecnológico de nuestra era, compañías como Samsung adquieren un papel central. No obstante, para mantener su posición como gigante tecnológico en un momento de rápida evolución de la tecnología disponible, estas compañías han de contar con una estructura que impulse su actividad y lleve a cabo una gestión lo más eficiente posible.

Dinastía empresarial

La de Samsung es una historia de éxito empresarial. Al respecto, The New York Times subraya que para la década de 1960 "la compañía ya era un símbolo de cómo las conexiones políticas podían conducir a grandes riquezas", favorecida en buena medida por la relación con el Gobierno del país, lo que ha propiciado que el actual presidente y su padre hayan sido indultados en diferentes ocasiones. Ahora bien, después del fallecimiento de Lee Kun-hee —el presidente que llevó a la empresa a la cima—, Samsung ha entrado en una nueva era bajo el mandato de su hijo Lee Jae-yong, que ha logrado superar por primera vez el billón de dólares en bolsa.

Lee es el presidente ejecutivo de Samsung Electronics desde el año 2022, cargo que había quedado vacante desde el fallecimiento de su padre en 2020. De este modo, actualmente el ejecutivo cuenta con un patrimonio neto de 34.000 millones de dólares, habiéndose convertido en la persona más rica de Corea del Sur gracias a las ventas de chips de IA.

Forbes

En este sentido, según la información publicada por la revista Forbes, asistió a la Escuela de Negocios de Harvard, pero no se graduó, ya que tuvo que regresar a Seúl durante sus estudios. Además, era amigo de Steve Jobs y asistió a su funeral privado en la Universidad de Stanford en 2011.

Esta misma revista recuerda que en el año 2017 fue encarcelado por sobornar a una persona de confianza de la expresidenta Park Geun-hye, pero fue liberado en 2018. Del mismo modo, en 2021, tras un nuevo juicio, fue condenado a dos años y medio de prisión, aunque posteriormente recibió un indulto presidencial en 2022. De hecho, en 2024 fue absuelto de los cargos de manipulación de acciones relacionados con una fusión en 2015 entre dos filiales de Samsung.

En cualquier caso, lo cierto es que el actual presidente de Samsung es el heredero de una verdadera dinastía empresarial que convirtió, en pocas décadas, una pequeña compañía en uno de los gigantes tecnológicos más importantes del mundo. Tal y como recuerda la BBC, la empresa nació en 1938 como un pequeño negocio familiar fundado por Lee Byung-chul, que se dedicaba a la venta y exportación de pescado, frutas y verduras.

Posteriormente, en el año 1987, tras el fallecimiento del fundador de la compañía, asumió la dirección de la misma uno de sus hijos, Lee Kun-hee, artífice del mayor crecimiento experimentado por Samsung. Su mandato no estuvo exento de polémicas, puesto que, como detalla la BBC, en 2008 tuvo que renunciar a su cargo tras haber sido acusado de evadir impuestos, si bien fue indultado por el Gobierno y, dos años después, pudo volver a ponerse al frente de la compañía.