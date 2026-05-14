La frivolidad de Montero, la SEPI y las sucias manos del Gobierno en las empresas

Libertad Digital ha destapado una información de alcance que resulta muy gráfica para entender el uso patrimonial que del Estado hace el Gobierno de Sánchez. María Jesús Montero, reina y señora de la Hacienda Pública, culpable de los mayores saqueos fiscales que hemos sufrido, con permiso de Cristóbal Montoro, no sólo habría coqueteado, sino que habría trasnochado con el mandamás de la SEPI, al que ella nombra.

Bajo el Gobierno de Sánchez, esta empresa pública, que cuenta con unos presupuestos anuales de unos 6.000 millones de euros y emplea a cerca de 90.000 personas (entre las que alguna vez se contó Jéssica, la prostituta que hacía 'ghosting' a José Luis Ábalos), se ha convertido en la herramienta clave para influir y renacionalizar algunas de las principales empresas españolas, como Telefónica o Indra.

SEPI, que entre sus empresas cuenta con fiascos empresariales como Correos, ha sido el encargado de gestionar el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Un fondo creado por el Gobierno durante la pandemia para, supuestamente, evitar la quiebra de compañías clave para la economía española. Un fondo que facilitó el rescate de Air Europa por 475 millones o el aun más polémico rescate de Plus Ultra, que todavía no se ha devuelto.

Bajo el Gobierno de Sánchez, la SEPI ha repartido rescates y entrado en empresas, ha sido el brazo ejecutor del Gobierno para hacerse con el control de Indra o para poner y quitar presidentes en Telefónica, además de para hacer favores a los Hidalgo o a la aerolínea clave para los negocios de la dictadura venezolana.

Si finalmente resulta cierto todo lo que se está investigando, la SEPI ha sido el mastodonte económico para hacer realidad los caprichos del Gobierno.

Por eso resulta especialmente sangrante que nos enteremos de que la exvicepresidenta primera del Gobierno, exministra de Hacienda y actual candidata al Gobierno de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, nombró presidente de la SEPI a alguien a quien cesaría después, a quien no sustituiría por nadie en el cargo durante 18 meses, y sobre quien pesa la sospecha de haber operado a favor de ciertas empresas después de su cese y en plena campaña de rescates de la SEPI de esas empresas para las que trabajaba el señor Fernández. "No le conozco de nada decía Montero". Pues de confirmarse la información de Libertad Digital, o gusta de pasar noches de hotel con desconocidos, o mintió descaradamente cuando negó a aquel con quien hizo "vida en pareja".

Pero la aventura de Montero en "Las Salinas" que describe Libertad Digital trasciende la anécdota de aventura de hostal y habla de la frivolidad con la que este Gobierno ha hecho uso de las instituciones que se nutren con el dinero de todos.

Prostitutas colocadas en empresas públicas, universidades ofreciendo cátedras, rescates millonarios a aerolíneas sin aviones, tráfico de presidentes del Ibex 35 en los despachos de Moncloa, fondos europeos destinados a pagar pensiones y ahora canas al aire con "desconocidos". ¿Qué será lo próximo? La UCO, o LIbertad Digital nos lo contará. ¡No pierdan comba!