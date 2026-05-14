Meloni acelera el regreso de Italia a la energía nuclear y Sánchez se queda aún más solo

Mientras el Gobierno mantiene sin cambios el calendario nuclear, con la petición de prórroga de Almaraz sobre la mesa, países como Italia quieren volver a construir centrales nucleares en su territorio en consonancia con el impulso que la propia UE quiere dar a este tipo de energía.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció este miércoles que acelerará sus planes para el regreso de la energía nuclear al país con la aprobación, antes del fin del verano, de una "ley de habilitación" que complete el marco jurídico necesario para que sea posible recuperar la energía nuclear.

"Antes del verano se aprobará la ley de habilitación, se adoptarán los decretos de aplicación y se completará el marco jurídico necesario para la reanudación de la producción nuclear en Italia", anunció la primera ministra, que desde su llegada al poder ha manifestado su intención de que Italia vuelva a contar con energía nuclear.

El país, pionero en las investigaciones sobre uso civil de la energía nuclear, llegó a tener cuatro plantas en marcha pero tras el accidente de Chernobyl decidió renunciar a este tipo de energía con la celebración de un referéndum que implicó un cierre paulatino de sus plantas.

La decisión supuso que hoy el gas natural tenga un peso del 44 por ciento en el mix energético, y el carbón y el petróleo de un cinco por ciento. El país sufre una intensa dependencia del exterior, agudizada tras la guerra de Ucrania y la búsqueda forzosa de nuevos proveedores de gas, con acuerdos con países como Argelia y Azerbaiyán, así como con estados del Golfo. Sus importaciones de energía eléctrica de Suiza y Francia implican, por otro lado, que a pesar de la renuncia el 5 por ciento de la electricidad demandada en Italia provenga de energía nuclear.

Italia lleva años planteándose una vuelta atrás: en 2011, un primer intento de rectificar no salió adelante en las urnas. Ahora, el Gobierno de Meloni ha reactivado este posible resurgir nuclear con el fin de aumentar la independencia energética y reducir costes en la factura eléctrica. La nueva legislación deberá regular todo el ciclo de vida de las instalaciones, desde su diseño hasta el desmantelamiento y la gestión de residuos.