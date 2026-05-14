Nuevo golpe fiscal del Gobierno: el IVA de la luz y el gas vuelve al 21%

Los hogares en España dejarán de beneficiarse de la rebaja del IVA de la electricidad y del gas natural a partir del próximo 1 de junio, después de que la inflación energética se situara por debajo de los límites fijados por el Gobierno en el decreto anticrisis aprobado por la guerra en Irán. Esta medida reducía del 21% al 10% el IVA aplicado a las facturas energéticas y estaba condicionada a la evolución de los precios.

Sin embargo, con los últimos datos confirmados por el INE, el Ejecutivo considera que ya no se cumplen las condiciones necesarias para mantener la rebaja fiscal en la luz y el gas. Concretamente, el organismo estadístico certifica que el IPC moderó en abril su tasa interanual hasta el 3,2%, dos décimas menos que el mes anterior, con una evolución marcada por el descenso del precio de la electricidad y del gas, pese al encarecimiento de los carburantes por el conflicto en Oriente Próximo.

Fin de las rebajas fiscales

De acuerdo con los datos del INE, en el mes de abril los precios de la electricidad bajaron un 4,3%, mientras que el gas natural registró una caída del 9,6%. Así, el Ministerio de Economía considera que estos datos muestran la capacidad del sistema energético español para absorber el impacto de las tensiones internacionales. Como consecuencia, desde el 1 de junio volverá a aplicarse el tipo general del 21% de IVA en las facturas de la electricidad y del gas natural.

No obstante, aunque desaparezca la rebaja fiscal en la luz y el gas, el Gobierno mantendrá otras medidas de apoyo energético incluidas en el decreto anticrisis. Entre ellas figura la congelación del precio máximo de venta de la bombona de butano y del propano, que seguirá vigente durante todo 2026.

La situación será distinta en el caso de los carburantes. Los combustibles destinados a vehículos particulares superaron el umbral del 15% de variación anual fijado por el Gobierno para mantener las ayudas fiscales. Por este motivo, el Ejecutivo mantendrá el IVA reducido al 10% sobre las gasolinas, gasóleos y biocarburantes.

Así las cosas, también continuará hasta el 30 de junio la devolución parcial del gasóleo profesional, una medida dirigida principalmente a transportistas y profesionales del sector. De este modo, desde el Ejecutivo aseguran que estas ayudas seguirán activas mientras persista la presión sobre los precios de los carburantes derivada de la situación internacional.

Por otra parte, el decreto anticrisis conservará además otras medidas de apoyo social y sectorial ya previstas. Así, seguirán vigentes las ayudas dirigidas a agricultores y transportistas, así como los descuentos reforzados del bono social eléctrico. Actualmente, las reducciones alcanzan el 42,5% para consumidores vulnerables y el 57,5% para consumidores vulnerables severos.

Además, el Gobierno mantendrá durante todo el año las deducciones fiscales vinculadas a la rehabilitación energética de viviendas y a la compra de vehículos eléctricos. El paquete incluye también otros incentivos relacionados con la eficiencia energética y la transición hacia tecnologías menos dependientes de combustibles fósiles.

El PP exige prorrogar la rebaja fiscal

Con todo, desde la oposición exigen que se mantengan las rebajas fiscales que decaerán el próximo mes de junio. Concretamente, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, ha reclamado este jueves que las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y al gas se mantengan al menos hasta el próximo 30 de junio.

Precisamente, desde el PP defienden que, desde el próximo 1 de junio, el Ejecutivo debería analizar si las tensiones internacionales siguen afectando a los precios energéticos antes de decidir una nueva prórroga. De hecho, inciden en que la evolución del conflicto internacional seguirá condicionando los precios de la energía y, por tanto, la necesidad de mantener medidas fiscales extraordinarias para consumidores y empresas.