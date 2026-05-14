Rentabilidad a largo plazo y maximización de ingresos: la situación financiera del Real Madrid avala a Florentino Pérez

El Real Madrid, le pese a quien le pese, sigue siendo el mejor club del mundo. Un club en el que dos temporadas en blanco se consideran un auténtico fracaso. El otro día Florentino Pérez, presidente del club, se presentó de improviso ante la prensa para denunciar un ataque sistemático al club por parte de la prensa y una campaña para sacarle a él de la presidencia del club. Por este motivo, dijo, convocaba elecciones al Real Madrid.

Ayer se presentó en La Sexta para someterse a una entrevista de la mano de Josep Pedrerol, el líder del programa deportivo más seguido en España, El Chiringuito. Y hoy hasta los periódicos económicos recogían la imagen de Florentino Pérez en su portada por distintos motivos. Llamaba la atención en concreto la de El Economista, donde se acusaba al Madrid de estar en uno de los momentos financieros peores de su historia.

Así las cosas, en Con Ánimo de Lucro contamos con Diego Sánchez de la Cruz, director de estudios del Instituto Juan de Mariana, para analizar las cuentas del club desde una perspectiva de largo plazo. Al respecto, el analista explica cómo el club logra rentabilizar sus fichajes, las obras realizadas en su estadio y, en general, todas las iniciativas e inversiones llevadas a cabo.

No obstante, es cierto que el club tiene en estos momentos algunos problemas económicos que se derivan, principalmente, de que no han logrado amortizar los últimos fichajes realizados y, además, del impacto económico que han supuesto las lesiones de la plantilla. Con todo, esto se ha traducido en una reducción de la liquidez, que se situaba a finales de 2025 en torno a los 3 millones de euros.