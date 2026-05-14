Santander lanza un programa internacional para impulsar la accesibilidad de líderes empresariales

En España casi cuatro millones y medio de personas viven con algún tipo de discapacidad, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para muchas de ellas, acceder con autonomía a muchos servicios cotidianos como una oficina bancaria, sigue siendo un reto.

En este contexto, Banco Santander ha convertido la accesibilidad universal y la inclusión de las personas con discapacidad en un eje estratégico y transversal de su modelo de negocio. Una ambición que va más allá de iniciativas puntuales y que busca garantizar que todas las personas puedan acceder a sus servicios en condiciones de igualdad, autonomía y seguridad.

Tal es así, que el año pasado, la entidad se convirtió en el primer banco en España y la primera empresa del IBEX 35 en obtener la Certificación Compromiso con la Accesibilidad 360º otorgada por AENOR.

Eliminando barreras y mejorando la autonomía

Santander está impulsando una estrategia transversal que se traduce en soluciones concretas para mejorar la experiencia de los clientes. Una de las más recientes es la implantación de la tecnología NaviLens en su red de oficinas, ya disponible en cientos de sucursales a través de un código colocado de forma estratégica.

Gracias a este sistema, las personas con discapacidad visual pueden acceder y moverse por la sucursal de forma autónoma mediante su teléfono móvil, recibiendo información por voz en tiempo real sin necesidad de enfocar o buscar señalización física. En un país donde más de 1,5 millones de personas conviven con discapacidad visual severa, este tipo de avances supone un cambio significativo en su día a día.

Lucia Lasaga, participante de Santander Líderes para la Inclusión Global.

Esta innovación se suma a otras medidas implantadas, como la incorporación de tecnología de lectura de pantalla en cajeros automáticos o la instalación de bucles magnéticos en las oficinas. Estos sistemas, también presentes en otros espacios públicos como teatros o auditorios, permiten que las personas con prótesis auditivas escuchen con mayor claridad, eliminando el ruido de fondo y facilitando la comunicación.

Estas y otras soluciones desarrolladas responden a una misma idea: que la accesibilidad esté integrada en el diseño completo de los servicios y herramientas de Santander.

Impulso del talento y del liderazgo con discapacidad

En España, las empresas que cuentan con más de 50 trabajadores deben destinar al menos el 2% de su plantilla para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% de acuerdo a la Ley General de Discapacidad (LGD). Esta inclusión laboral supone un gran cambio respecto a tiempos pasados, aunque, cuando hablamos de puestos de responsabilidad, el camino que queda todavía por recorrer sigue siendo enorme.

La inclusión también debe significar oportunidades. Y en este sentido, según el INE, solo el 1,4% de los profesionales en posiciones de responsabilidad son personas con discapacidad.

Para contribuir a reducir esta brecha, Banco Santander y Fundación Universia, con la colaboración de la Fundación IE de IE University, han estrenado el programa ‘Santander Líderes para la Inclusión Global’, una iniciativa internacional de liderazgo en cuya primera promoción han participado 25 profesionales con discapacidad con entre cinco y diez años de experiencia de seis países iberoamericanos, para impulsar una nueva generación de líderes inclusivos en el ámbito empresarial.

Jorge Sancho, participante de Santander Líderes para la Inclusión Global

Jorge Sancho, responsable de Producto e IA en GPTadvisor, y participante en el programa de liderazgo, afirma que "Líderes para la Inclusión Global es un programa muy diferente a cualquier otro en el que haya participado. Profesionalmente, el formato del IE fomenta el debate y obliga a posicionarte en cada sesión — no vienes a tomar apuntes, vienes a pensar. En lo humano, lo que marcó la diferencia fue las 25 personas de la sala: orígenes, sectores y trayectorias muy distintos, y un nivel de honestidad y compromiso entre nosotros que no es habitual en programas de este tipo y que nos marcará en el resto de nuestras trayectorias. Un programa que parte de un dato — solo el 1,4% de los líderes en España tienen discapacidad — y junta a quienes no van a aceptar que se quede así".

Por su lado, Lucía Lasaga, fundadora de My Airport Assist sostiene que "participar en Líderes para la Inclusión Global ha sido una de las experiencias más transformadoras de mi vida profesional y personal. Más allá de la formación, encontré una red de hermandad: personas con historias de superación extraordinarias, talento real y un propósito común. Me llevo aprendizajes, vínculos y la certeza de que liderar con perspectiva inclusiva no es una opción, es una responsabilidad".

Lucia Lasaga, participante de Santander Líderes para la Inclusión Global.

Además de la formación recibida, el programa favorece el intercambio de experiencias y la creación de redes internacionales.

En palabras de Beatriz Arribas, directora de Fundación Universia, la Fundación "lleva más de dos décadas impulsando la inclusión del talento con discapacidad y con este programa damos un paso decisivo para impulsar el liderazgo de profesionales que tienen un gran potencial para generar impacto real en sus organizaciones y en la sociedad".

La promoción del talento con discapacidad en el mercado laboral se ha convertido en una de las señas de identidad de Fundación Universia que, de hecho, ya ha anunciado una segunda edición de ‘Santander Líderes para la Inclusión Global’ para el último trimestre de este mismo año. Los interesados han de ser profesionales con titulación universitaria, que cuenten con una experiencia laboral de entre 5 y 10 años y que procedan de España, Chile, México o Argentina, entre otros países latinoamericanos.

En definitiva, la combinación de medidas orientadas a eliminar barreras y de iniciativas dirigidas a impulsar el talento por parte del Santander, reflejan una visión 360º de la inclusión para avanzar hacia una banca más accesible e inclusiva que promueva el progreso y la igualdad de oportunidades sin que nadie se quede atrás.