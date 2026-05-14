Zara destrona a Nike y se convierte en la marca de moda más valiosa del mundo

La posición de Zara en el mercado de la moda sigue fortaleciéndose. Si el pasado mes de abril la compañía textil del grupo Inditex superaba a Adidas y se convertía en la segunda marca más valiosa del sector, la empresa de Amancio Ortega alcanza ahora el primer puesto. Así se desprende del informe Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, donde se analizan numerosos sectores, desde el retail al tecnológico, detallando además el valor de las principales marcas de cada uno de ellos.

Zara lidera la moda

En su último informe, la consultora Kantar explica que "el valor de las principales marcas de ropa del mundo ha caído un 5% este año". Concretamente, según el estudio, esto se debe en buena medida al "debilitamiento del consenso comercial global". En este contexto, el informe detalla que el sector comienza a constatar el regreso de los productos de gama media. "Basta con ver todas las marcas emergentes que se han apresurado a reclamar este segmento intermedio, como por ejemplo, el vestido de 150 dólares", expone el estudio al respecto.

Precisamente, el informe incide en que "las grandes marcas también pueden competir en este mercado, y a menudo con mayor éxito". De este modo, explica que estas marcas "pueden usar sus conexiones en la cadena de suministro para vender un vestido similar por 75 dólares, por ejemplo; o usar esas mismas relaciones para vender un vestido de 150 dólares que compita de forma creíble con el «lujo accesible»".

Así las cosas, la consultora destaca que, "de hecho, así es como Zara ha tenido éxito últimamente". Además, incide en que "H&M y Uniqlo están encontrando ahora una tracción similar en el segmento de lujo", señalando también que en India la empresa Westside "ha seguido una estrategia similar desde 1998".

Kantar

De este modo, como podemos ver, dentro del sector Apparel –el sector de la ropa y el textil–, se detalla cómo actualmente la marca de mayor valor es, precisamente, Zara, cuyo valor alcanza los 44.088 millones de dólares, seguida de Nike, con 41.188 millones de valor. El tercer puesto lo ocupa la marca japonesa Uniqlo, con un valor de 27.284 millones de dólares.

Por su parte, Adidas cae hasta el cuarto puesto con un valor de marca de 16.337 millones de dólares, mientras que Shein se sitúa en quinto lugar con un valor de marca de 12.339 millones. Asimismo, el sexto lugar lo ocupa la marca deportiva Lululemon con un valor de 9.079 millones de dólares.

Finalmente, el informe de Kantar sitúa a H&M en el séptimo lugar, con un valor de marca de 7.205 millones de dólares. Por su parte, Asics es la octava marca más valiosa del sector de la moda, con 4.910 millones de dólares, seguida de Ralph Lauren, con un valor de 4.556 millones, y Anta, cuyo valor asciende a los 3.768 millones de dólares.