El candidato de Trump llega a la presidencia a la Fed: ¿Quién es Kevin Warsh?

Kevin Warsh, el economista elegido por Trump para dirigir la alta autoridad monetaria del país, se convierte este viernes en el nuevo presidente de la FED. En un contexto marcado por el aumento de la inflación y las presiones de Donald Trump sobre la alta autoridad monetaria, el Senado respaldó esta misma semana el nombramiento de Warsh con 54 votos a favor y 45 en contra.

De esta forma, el economista sustituirá a Jerome Powell al frente de la institución a partir de este viernes 15 de mayo, cuando concluye el mandato del actual presidente. De hecho, el nombramiento supone, en realidad, su regreso a la institución, después de haber formado parte de la Junta de Gobernadores entre 2006 y 2011.

La llegada de Warsh a la presidencia de la FED se ha producido después de meses de tensión entre la Administración Trump y Jerome Powell. El presidente estadounidense ha criticado reiteradamente al responsable del banco central por no acelerar las bajadas de tipos. En este sentido, Trump llegó incluso a amenazar con relevar a Powell antes del final de su mandato, algo que generó debate sobre la independencia de la Reserva Federal respecto al Ejecutivo.

Así las cosas, el principal reto inmediato para Kevin Warsh será gestionar la evolución de la inflación en Estados Unidos. La guerra en Oriente Próximo ha provocado nuevas tensiones sobre los precios y ha incrementado la incertidumbre económica después de que en el mes de abril el IPC alcanzara el 3,8%, su nivel más alto en casi tres años.

¿Quién es Kevin Warsh?

Desde el comienzo de su segundo mandato, Donald Trump ha expresado en numerosas ocasiones su intención de influir en la política monetaria de la Reserva Federal. En este sentido, el mandatario norteamericano ha protagonizado en diversas ocasiones sonadas polémicas con Powell, a quien ha tratado de presionar para que reduzca los tipos de interés a su conveniencia.

En este contexto, el fin del mandato del hasta ahora presidente de la alta autoridad monetaria de EEUU, y la necesidad de poner en marcha los trámites para un nuevo nombramiento, se han presentado para Trump como una oportunidad de poner al frente de la institución a alguien de su confianza. Así, Warsh ha supuesto, precisamente, la opción favorita de Donald Trump para la FED. De hecho, el pasado mes de diciembre, el presidente norteamericano llegó a calificar de "estupendo" al nuevo responsable del organismo.

Concretamente, en una entrevista con el Wall Street Journal, Trump adelantó que tenía pensados posibles candidatos para poner al frente de la FED. De este modo, en referencia a los economistas Kevin Warsh y Kevin Hasset, aseguró que "creo que los dos Kevins son estupendos". En este sentido, Trump aseguraba haberse reunido con Warsh, quien le habría indicado entonces que, en su opinión, los tipos de interés deberían ser más bajos.

En cualquier caso, durante su comparecencia ante el Senado, Warsh defendió que su labor al frente del banco central será "estrictamente independiente". De hecho, en las semanas previas a su confirmación, Warsh ha avanzado algunas de las líneas que podrían marcar su etapa al frente de la Reserva Federal. Concretamente, el economista ha defendido una política monetaria centrada principalmente en los tipos de interés frente al uso del balance del banco central.

También se ha mostrado crítico con la comunicación interna del banco central. Warsh ha cuestionado las declaraciones públicas de responsables de la FED antes de las reuniones oficiales sobre tipos de interés y calificó esa práctica de "bastante contraproducente". Además, ha criticado también al denominado ‘dot plot’, el sistema mediante el que la Reserva Federal publica sus previsiones sobre la evolución de los tipos de interés.

Con todo, pese a que Trump ha confiado en Kevin Warsh, lo cierto es que durante su paso por la Junta de Gobernadores de la institución tuvo una reputación de "halcón", en favor de tipos de interés más altos. Según detalla la BBC, que incide en que el economista, de 56 años de edad, es de tendencia fundamentalmente conservadora. De hecho, forma parte de la Hoover Institution, donde es un "distinguido investigador".

Asimismo, este mismo medio explica que el nuevo gobernador de la FED cuenta con una fortuna de más de 100 millones de dólares, guardando relación con el círculo personal de Donald Trump. Del mismo modo, se recuerda que Warsh está casado con Jane Lauder, heredera del grupo Estée Lauder.