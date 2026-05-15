Un trabajador que estrelló ebrio la furgoneta de la empresa pide más de 60.000 euros tras ser despedido

La justicia da la razón a una empresa que despidió a un trabajador que tuvo un accidente con una de sus furgonetas ebrio y fuera del horario laboral. Concretamente, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada el pasado 24 de marzo estima el recurso que la sociedad interpuso contra una sentencia previa del Juzgado de lo Social n.º 1 de Avilés en la que se daba la razón al trabajador y se declaraba improcedente el despido.

Condujo ebrio

En la sentencia recurrida el tribunal había establecido como probado que el trabajador tenía un contrato de trabajo a tiempo completo suscrito con la empresa demandada, que decidió despedirle a finales de 2024 alegando "la falta muy grave de indisciplina o desobediencia en el trabajo y transgresión de la buena fe contractual", además de "fraude, deslealtad o abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad encomendados".

Del mismo modo, entre las motivaciones del despedido, la empresa incluía también la "falta muy grave por hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, libros o vehículos de la empresa". También se dio por probado que el trabajador "se vio involucrado en un siniestro de tráfico conduciendo el vehículo de empresa", tras lo cual "fue sometido a pruebas de detección de alcohol", en las que dio positivo. Concretamente, la cantidad detectada fue de 0,53 miligramos por litro en aire espirado y 1,71 gramos por litro en sangre.

Asimismo, la sentencia explicaba que el accidente sucedió un viernes por la noche cuando el trabajador regresaba del centro de trabajo, donde había acudido a abrir un portón a un hombre que había contratado con la empresa ir a recoger una máquina que debía ser entregada el siguiente lunes. Sin embargo, el trabajador "actuó fuera de su horario de trabajo, por su cuenta y riesgo". La sentencia recoge también que la furgoneta siniestrada "sufrió daños materiales evidentes".

Sin embargo, el Juzgado de lo Social n.º 1 de Avilés decidió declarar improcedente el despido, condenando a la empresa a elegir entre readmitir al trabajador o indemnizarlo con más de 60.000 euros. Ahora bien, frente a esta sentencia, la empresa condenada decidió interponer un recurso de suplicación, que fue elevado a la Sala de lo Social del TSJA.

El despido fue procedente

En este caso, el TSJA subraya que "resulta probado que el trabajador condujo bajo los efectos del alcohol un vehículo propiedad de la empresa sufriendo un importante accidente de tráfico, causando graves daños materiales evidentes". Del mismo modo, se recuerda que el trabajador dio positivo en las pruebas de alcoholemia, destacando que "es evidente el uso inapropiado que hizo el accionante del vehículo empresarial que le había sido cedido".

Así, se incide en que "el hecho de que tal cesión pudiera ser también para uso personal -además de profesional- no justifica la mala utilización que aquél hizo del mismo". De esta forma, se explica que "tratándose de un vehículo de empresa, el uso por parte del trabajador debe ser el adecuado, aunque los sea para fines personales fuera del horario de trabajo".

Con todo, el TSJA da la razón a la empresa y estima el recurso interpuesto. Al respecto, el tribunal declara la procedencia del despido "convalidando la extinción del contrato de trabajo que el mismo produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación y con absolución de la empresa recurrente de las pretensiones frente a ella dirigidas en la demanda rectora del proceso".