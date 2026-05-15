EEUU facilita más incautaciones a España por los impagos de Sánchez: 41 millones en posibles embargos

La justicia estadounidense ha dado un nuevo paso contra el Reino de España en la larga batalla internacional derivada de los recortes retroactivos aplicados a las energías renovables. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia ha despejado el camino para nuevas actuaciones de ejecución e incautación de activos en el denominado Caso InfraRed.

Camino libre para embargar activos

La resolución, firmada el 12 de mayo de 2026 por el juez federal John D. Bates, permite iniciar procedimientos de ejecución forzosa y registrar la sentencia en otros distritos federales estadounidenses para tratar de localizar activos españoles susceptibles de embargo.

El caso corresponde al arbitraje impulsado originalmente por varios inversores británicos vinculados a InfraRed Environmental Infrastructure, posteriormente representados por Blasket Renewable Investments. El tribunal arbitral del Ciadi concluyó que España vulneró sus obligaciones bajo el Tratado de la Carta de la Energía y concedió inicialmente una indemnización de 28,2 millones de euros.

Sin embargo, la prolongación del litigio, los intereses acumulados y las costas judiciales han elevado ya la cuantía reconocida por la justicia estadounidense hasta aproximadamente 41 millones de euros, equivalentes a 47,6 millones de dólares. El incremento de la factura refleja precisamente uno de los grandes problemas denunciados por los acreedores: cada año de resistencia judicial aumenta significativamente el coste final asumido por el Estado.

España, líder mundial en arbitrajes impagados

En su decisión, el juez Bates rechaza la petición de España de suspender las medidas de ejecución y considera que mantener paralizado el cobro "pondría en peligro" las posibilidades de recuperación de los acreedores, especialmente teniendo en cuenta que existen numerosos laudos pendientes contra el Estado español y un número limitado de activos potencialmente embargables en Estados Unidos.

La corte también permite registrar la sentencia en otros tribunales federales fuera de Washington DC, al considerar acreditado que España podría tener activos en distintas jurisdicciones estadounidenses.

Asimismo, el tribunal confirma que podrán continuar las labores de descubrimiento de activos y obtención de información financiera sobre propiedades españolas en Estados Unidos. Entre las actuaciones ya iniciadas figuran requerimientos dirigidos a bancos, despachos de abogados y empresas relacionadas con la Selección Española de Fútbol y el Mundial de 2026.

El juez Bates recuerda además que España no ha dado pasos efectivos para pagar el laudo y señala que, aunque el Gobierno argumenta que la normativa comunitaria dificulta dichos pagos, no ha acreditado haber solicitado formalmente autorización a la Comisión Europea ni haber activado otros mecanismos para tratar de cumplir con la sentencia.

Embargos en Europa y presión sobre el Mundial

El revés judicial se produce además en un contexto cada vez más complicado para el Estado español. Según una nota de situación elaborada en mayo de 2026, la deuda total acumulada por los impagos derivados de los arbitrajes renovables supera ya los 2.310 millones de euros, una cifra que sitúa a España como el país con mayor volumen de incumplimientos de decisiones vinculantes de arbitraje internacional, por encima incluso de Venezuela o Rusia.

De esa cifra total, alrededor de 547 millones de euros corresponden exclusivamente a intereses de demora, costes judiciales, gastos financieros y otros sobrecostes asociados a la negativa del Estado a resolver el conflicto. La factura sigue creciendo conforme avanzan los procedimientos de ejecución en distintas jurisdicciones internacionales.

En paralelo, los acreedores han ido consolidando victorias judiciales en distintos países. El Tribunal Supremo del Reino Unido falló definitivamente contra España en marzo de 2026, mientras que el Tribunal Supremo de Australia hizo lo propio en agosto de 2025. También Singapur ha registrado recientemente un laudo ligado al caso NextEra, superior a los 300 millones de euros.

La ofensiva internacional ya se traduce además en medidas concretas sobre bienes y activos españoles. Bélgica y Holanda han autorizado embargos y actuaciones cautelares contra propiedades del Estado, incluyendo la congelación de cientos de millones de euros y la incautación de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht. Paralelamente, los acreedores han intensificado el rastreo de activos relacionados con la participación de España en el Mundial de Fútbol de 2026, enviando notificaciones judiciales a entidades como FIFA, Adidas, Hilton o Baylor School.