El negocio de los fertilizantes: quién está haciendo caja con el bloqueo de Ormuz

El conflicto en Oriente Próximo ha provocado una crisis en la agricultura mundial por el riesgo de desabastecimiento de fertilizantes. La situación no solo afecta al 30% del comercio mundial de fertilizantes que pasa por el estrecho de Ormuz, sino también al gas natural, necesario para su fabricación.

Sin embargo, lo que para unos es una desgracia, para otros es una gran oportunidad de hacer caja. Además de Marruecos y su gigante estatal OCP Group, que controla cerca del 70% de las reservas mundiales de fosfato, hay otros países que están aprovechando para ganar cuota de mercado.

Rusia vuelve a ganar peso

La gran paradoja de esta crisis es que Rusia vuelve a reforzarse como potencia fertilizante justo cuando Europa intentaba reducir su dependencia porque lo cierto es que sigue siendo uno de los mayores exportadores mundiales de urea, nitrato amónico, amoníaco y fertilizantes nitrogenados.

Así que, con el bloqueo de Ormuz, muchos compradores vuelven a mirar a Moscú en busca de un suministro estable. No hay cifras oficiales completas de los últimos meses, pero varias firmas del sector reconocen que la oferta rusa está recuperando protagonismo. Además, Rusia tiene una ventaja clave: gas relativamente barato. Y el gas es la gran materia prima del fertilizante nitrogenado.

Estados Unidos y CF Industries: beneficios disparados

Otro de los grandes ganadores está siendo Estados Unidos, especialmente la empresa CF Industries, uno de los mayores fabricantes de fertilizantes nitrogenados del mundo. La compañía acaba de superar previsiones de beneficios gracias a la fuerte demanda de nitrógeno y a las tensiones internacionales de oferta.

En el primer trimestre de 2026, los ingresos alcanzaron los 1.700 millones de euros (las previsiones eran de 1.540) y los beneficios netos ascendieron a 525 millones de euros, casi el doble de los 266 millones de euros de beneficio registrados en el mismo periodo del año anterior.

Noruega y Yara: el fertilizante europeo

En Europa, uno de los grandes nombres es la noruega Yara International. La empresa se está beneficiando claramente de la subida mundial de los fertilizantes y sus acciones ya acumulan una subida superior al 60% en seis meses, según plataformas financieras.

La gran ventaja de Yara es estratégica: es producción europea (ventajas significativas en el comercio comunitario), tiene acceso al gas noruego y poca dependencia del golfo Pérsico. Eso la convierte en un proveedor especialmente atractivo para los agricultores europeos.

Egipto y Argelia ganan protagonismo

Egipto y Argelia, nuestros principales proveedores de fertilizante, también están reforzando su posición como proveedores alternativos. Allí opera la multinacional Fertiglobe y, con dos tercios de su producción fuera de la zona crítica del Golfo, está aprovechando la coyuntura. Sus ingresos han crecido un 32% interanual en el primer trimestre de 2026 hasta 781 millones de euros, según datos de la propia empresa.

Según Anffe, la patronal española del fertilizante, en 2025 España importó urea principalmente de Egipto (481.088 toneladas), Argelia (152.868 toneladas) y Rusia (133.377 toneladas). Además, alrededor del 50% del amoníaco que importa España procede de Fertiglobe.

China vuelve al tablero

Y en medio de todo esto aparece también China. Las exportaciones chinas de fertilizantes aumentaron en abril, a pesar de que Pekín había limitado las exportaciones para proteger su mercado interno.

Según cifras de Reuters, las exportaciones de fertilizantes del gigante asiático aumentaron un 27,6% en abril con respecto al año anterior, y los envíos en los primeros cuatro meses del año registraron un incremento del 17,5%. Los envíos entre enero y abril ascendieron a 11,4 millones de toneladas, frente a los 9,7 millones de toneladas del mismo periodo del año pasado.