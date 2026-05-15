Un buen pisto o un gazpacho empiezan a convertirse en un lujo para muchas familias. El último dato del IPC de abril refleja una fuerte subida en algunos de los productos más básicos de la cesta de la compra, especialmente en las hortalizas frescas, golpeadas por el mal tiempo y, sobre todo, por el aumento de los costes agrícolas y logísticos.

Según los datos publicados por el INE, las hortalizas cultivadas por su fruto (tomate, pepino, calabacín, pimiento, berenjena...) se han disparado un 11,9% solo en el último mes y son un 24,8% más caras que el pasado mes de enero. Las judías verdes acumulan una subida del 17,5% desde comienzos de año (y eso que han bajado un 5,9% en el último mes) y las patatas también son más caras, un 2,3% más que en enero.

La cuestión es que, con la carne un 5,1% más cara que hace un año, el pescado un 8,7% y los huevos un 14,7%, la dieta mediterránea se está convirtiendo en un lujo fuera del alcance de muchas familias que ya no pueden incorporar alimentos frescos de forma habitual a la cesta de la compra.

El clima golpea al campo

El sector agrícola lleva meses avisando de que 2026 está siendo especialmente complicado. Las lluvias copiosas registradas durante enero y febrero, sumadas a varios temporales posteriores y a cambios bruscos de temperatura, han afectado a numerosas explotaciones agrícolas españolas. En muchos cultivos se han producido inundaciones, problemas de hongos, retrasos en la recolección y pérdidas de producción.

A esto se suma otro problema: producir alimentos es caro y, al parecer, la guerra de Irán ya está llegando a los supermercados. Además de la crisis de fertilizantes, el encarecimiento del gas, del petróleo y del transporte marítimo ya está disparando los costes agrícolas en medio mundo.

En opinión de Carles Roig, responsable de hortalizas de La Unió Llauradora, el mal tiempo ha podido tener algo que ver, pero atribuye principalmente esta subida de precios al incremento de los costes logísticos. "El poder de los agricultores para subir los precios es bastante limitado", señala.

La presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanqué, también sitúa las subidas de precio en la cadena de distribución. Además, añade, estamos a finales de la campaña de primavera y la oferta es menor, lo que también podría contribuir a la subida de precios. Todo ello sin olvidar que el contexto internacional da pie a una incertidumbre en la que se produce cierta "especulación" o incluso "psicosis" por el miedo al desabastecimiento en los mercados.

Todavía no se puede evaluar la crisis de los fertilizantes derivada de la guerra en Irán, pero todo apunta a que supondrá un nuevo golpe a los precios. De hecho, la Comisión Europea presentará este próximo martes un plan de acción específico sobre fertilizantes que se centrará en "cómo reducir la dependencia de las importaciones, aumentar la producción nacional y utilizar más fertilizantes alternativos". En cualquier caso, al ritmo que vamos, preparar un simple pisto o un gazpacho empieza a parecer un pequeño lujo cotidiano.