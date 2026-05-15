Emiratos Árabes Unidos duplicará su exportación de crudo con un oleoducto que evita el estrecho de Ormuz

Abu Dabi National Oil Company (ADNOC) ha anunciado su intención de duplicar la capacidad de exportación de crudo de Emiratos Árabes Unidos a partir del próximo año, mediante una infraestructura que permitirá evitar el paso por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas estratégicas del comercio energético mundial.

Según ha difundido la propia compañía en un comunicado publicado en la red social X, el proyecto forma parte de su estrategia para reforzar la seguridad de las exportaciones energéticas del país y garantizar el suministro ante posibles riesgos en esta zona marítima.

خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة "أدنوك"، وسموّه يستعرض أداء الشركة ويطّلع على مستجدات مشروع خط أنابيب "غرب–شرق 1" الجديد، الذي من المخطط أن يسهم في مضاعفة السعة التصديرية لشركة "أدنوك" عبر إمارة الفجيرة. pic.twitter.com/Zj7eaPtf77 — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) May 15, 2026

Un nuevo oleoducto

ADNOC está ejecutando la construcción de un oleoducto que atravesará EAU de oeste a este hasta la ciudad de Fujaira, situada en la costa del golfo de Omán y fuera del estrecho de Ormuz. Este corredor energético permitirá transportar crudo directamente hasta una terminal marítima alternativa, reduciendo la dependencia del paso por el estrecho, por el que transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

Relacionado Los Emiratos rompen con la OPEP y desatan el caos en el petróleo y el IBEX

La compañía ha señalado que el oleoducto estará operativo a partir de 2027 y que su puesta en marcha permitirá incrementar de forma notable la capacidad exportadora del país. De acuerdo con ADNOC, el objetivo del proyecto es duplicar la capacidad de exportación de crudo de Emiratos Árabes Unidos para responder a la demanda global de energía.

Contexto energético y salida de la OPEP

Emiratos Árabes Unidos dejó de ser miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la alianza OPEP+ el pasado 1 de mayo, una decisión que justificó en su momento en la necesidad de impulsar políticas comerciales alineadas con los "fundamentos del mercado en el largo plazo".

El país formó parte de la organización desde 1967 a través del emirato de Abu Dabi y continuó integrado tras la creación de Emiratos Árabes Unidos en 1971.

La OPEP, fundada en 1960 por Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, reúne actualmente a varios países productores con el objetivo de coordinar políticas de producción de crudo. A este grupo se suma la alianza OPEP+, que incluye a otros grandes productores como Rusia, México o Kazajistán.