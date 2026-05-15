Repsol advierte de que Europa podría vivir "situaciones de complejidad en las próximas semanas" por el queroseno

Los efectos económicos y energéticos derivados de la ofensiva lanzada por EEUU e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero de 2026 siguen suponiendo un factor de incertidumbre en Europa. Quizás la gran preocupación de la población, además del incremento de los precios, es la posibilidad de que se ponga en peligro el suministro energético y de carburantes.

Uno de los sectores que más amenazados se pueden ver por la actual situación es el de la aviación, que depende de la disponibilidad de queroseno. Por ello, como hemos informado en Libre Mercado, Bruselas ya prepara un plan para hacer frente a un hipotético desabastecimiento de queroseno. Y es que el riesgo de que se pueda producir una escasez notable de este carburante en Europa es real.

¿Hasta cuándo tenemos queroseno?

¿Realmente existe el riesgo de que se produzca un desabastecimiento de queroseno en el corto plazo? ¿Hasta cuándo podrán aguantar las reservas existentes? ¿Está garantizado el suministro de este carburante? Estas preguntas podrían parecer meros ejercicios de ciencia-ficción, pero lo cierto es que la posibilidad de que Europa sufra falta de carburante para la aviación es real.

Así lo confirmó este jueves el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, durante la Junta General de Accionistas de Repsol, quien, preguntado precisamente por el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el suministro de queroseno, alertó de que no es descartable que, en las próximas semanas, podamos ver situaciones de desabastecimiento. En este sentido, Imaz quiso también recordar que "lo que estamos viviendo de falta de suministro energético del Estrecho de Ormuz es inédito: es inédito en volúmenes absolutos de petróleo y productos afectados y es inédito en porcentaje respecto al total del suministro mundial".

Al respecto, el consejero delegado de la petrolera denunció que, si bien es cierto que la actual situación se debe en buena medida a las tensiones geopolíticas, no podemos olvidar que la debilidad de la industria europea en este ámbito es también consecuencia de las propias decisiones políticas y empresariales que se han tomado en los últimos años en Europa. "Vemos que Europa es muy deficitaria en dos cosas", señaló Imaz en referencia al diésel y al queroseno.

De hecho, el consejero delegado de la compañía energética sostuvo que "si mañana hubiese un acuerdo que abriese de forma inmediata el Estrecho de Ormuz, yo creo que se necesitarían, como mínimo, dos o tres meses para unos flujos medianamente normalizados de productos a Europa y, lógicamente, sin saber cuál es el daño de las infraestructuras que pueden permitir recuperar en su totalidad o no ese flujo de productos".

En consecuencia, Imaz aseguró que, debido a lo anterior, "podemos vivir en las próximas semanas situaciones de complejidad de suministro de productos en Europa". No obstante, quiso destacar también que en el caso español "estamos mucho mejor pertrechados porque hicimos los deberes, esta casa hizo los deberes".