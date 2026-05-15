Los españoles cada vez dependen más de la familia para subsistir: las donaciones se disparan un 75% con Sánchez

Frente a la persecución y la presión fiscal a la que el Gobierno de Sánchez somete a los contribuyentes, los españoles buscan alternativas para poner a salvo su patrimonio. Precisamente, uno de los impuestos que más atentan contra la libertad de los contribuyentes es el que se aplica sobre las herencias, gravando de este modo la recepción de los bienes de un familiar fallecido.

Lo cierto es que en algunas regiones del país, como es el caso de la Comunidad de Madrid, este tributo está bonificado. Así, en la región madrileña los hijos, nietos, cónyuges, ascendientes y adoptantes se benefician de una bonificación del 99%. No obstante, esto no evita que la presión fiscal siga incrementándose. Por ello, son cada vez más las personas que optan por realizar donaciones. Ahora bien, el empobrecimiento de la sociedad también está llevando a muchas personas a donar su patrimonio para apoyar a sus familiares.

Se disparan las donaciones

Las donaciones se sitúan en máximos históricos en nuestro país. Según un reciente informe presentado por el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), en el año 2025 en España se registraron 225.662 donaciones formalizadas ante notario, la cifra más alta de toda la serie histórica, y un 13,1% más que el año anterior. En este sentido, el factor fiscal es evidente que impulsa el incremento de las donaciones. No obstante, encontramos otras razones igualmente preocupantes.

Según los notarios este aumento es atribuible al creciente peso del apoyo intergeneracional y de la planificación patrimonial en vida dentro de las familias, lo cual es una muestra, en parte, de la necesidad de la solidaridad familiar frente al empobrecimiento de la sociedad y la crisis del Estado del Bienestar. En este contexto, los notarios certifican que, tras registrar un mínimo de 71.190 operaciones en 2013, el número de donaciones se ha más que triplicado hasta 2025, con un crecimiento acumulado aproximado del 217%.

En cualquier caso, resulta especialmente relevante que, desde que Sánchez llegó al Gobierno, las donaciones se han disparado un 75%. Como podemos comprobar a continuación, de acuerdo con el informe correspondiente al año 2024, en el año 2019 se formalizaron un total de 129.095 donaciones ante notario. Por tanto, desde entonces el incremento ha sido del 74,8%, hasta las 225.662 de 2025.

CIEN

Con todo, la evolución territorial muestra diferencias significativas entre comunidades autónomas. Concretamente, Andalucía registró el mayor incremento entre 2013 y 2025, con una subida del 1.056,1%, seguida de las Islas Canarias, con un aumento del 1.013,1%. En cambio, Galicia y Aragón fueron las únicas comunidades donde las donaciones descendieron durante ese periodo, con caídas del 42,4% y del 23,7%, respectivamente.

En términos absolutos, Andalucía fue también la comunidad que más operaciones adicionales sumó respecto a 2007, con 37.946 donaciones más en 2025. Por el contrario, Galicia, País Vasco y Navarra fueron las únicas autonomías que presentaron menos donaciones en 2025 que en 2007.

Otros récords

Por otra parte, el informe también refleja que las extinciones de condominio, una figura jurídica utilizada cuando uno o varios copropietarios transmiten su parte de un bien al resto a cambio de una compensación económica, se sitúan en máximos históricos. Así, en el año 2025 se formalizaron 72.769, un 8,6% más que en 2024 y un 63,9% más que hace una década. Según los notarios, este incremento responde a "la creciente necesidad de reorganizar patrimonios y titularidades compartidas", especialmente en situaciones relacionadas con rupturas de pareja, adjudicaciones de vivienda común o particiones hereditarias.

Andalucía encabezó el número de operaciones con 13.247 actos, seguida de Comunidad Valenciana, con un total de 10.048, Madrid, donde se formalizaron 10.037 extinciones, y Cataluña, con 9.206 actos. De esta forma, estas cuatro comunidades concentraron el 58,5% del total nacional.

De hecho, la evolución histórica muestra una tendencia ascendente con varias fases. Tras alcanzar 54.205 operaciones en 2007, las extinciones de condominio descendieron hasta 39.420 en 2013. A partir de entonces comenzó una recuperación que se ha acelerado tras la pandemia, hasta alcanzar el máximo de 2025.

Asimismo, el estudio detalla que en 2025 se realizaron 70.646 capitulaciones matrimoniales, otro máximo histórico y un 4,3% más que en 2024. Al respecto, los notarios inciden en que 93,2% de estas capitulaciones correspondieron a parejas que optaron por pactar el régimen de separación de bienes. Del mismo modo, las uniones de hecho mantuvieron también su tendencia al alza. Así, en 2025 se formalizaron 31.023 acuerdos, una cifra que multiplica por más de seis la registrada en 2016 y supone un incremento del 1.841% respecto a 2007.

Finalmente, el informe constata que el matrimonio también mantuvo un volumen relevante de actividad notarial. Durante el pasado año se autorizaron 25.644 matrimonios ante notario, un 10,6% más que en 2024, junto a 21.334 expedientes matrimoniales. Por su parte, los divorcios y separaciones notariales aumentaron un 7,9% respecto al año anterior, hasta alcanzar las 13.806 operaciones.