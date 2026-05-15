Oxígeno para Florentino Pérez: el Madrid recupera una zona VIP que aportará 30 millones al año

El Real Madrid ha logrado recuperar el control del denominado "Sky Bar" del estadio Santiago Bernabéu después de que el Juzgado de lo Mercantil autorizase el acuerdo alcanzado entre el club y la Administración Concursal de Anastasia Gourmet Hostelería, la empresa adjudicataria inicial de la explotación del espacio VIP. La operación supone una noticia importante en clave económica para el club blanco tras una temporada especialmente compleja.

La entidad presidida por Florentino Pérez comunicó este jueves que el acuerdo ha sido "favorablemente valorado" tanto por la Administración Concursal como por una mayoría de acreedores y por el propio Juzgado, que considera que la transacción responde a criterios de "racionalidad económica y seguridad jurídica". El pacto permite cerrar las controversias judiciales existentes y devuelve al Real Madrid la posesión efectiva de uno de los activos más exclusivos del nuevo Bernabéu.

Un espacio de 700 metros y 200 plazas VIP

El Sky Bar estaba concebido como una de las grandes apuestas premium del estadio remodelado: un espacio de aproximadamente 700 metros cuadrados situado en el anillo superior del estadio Santiago Bernabéu, con terrazas panorámicas, restauración de lujo, vistas directas al terreno de juego y unas 200 plazas VIP de alto valor añadido. El proyecto fue adjudicado en 2023 a Anastasia Gourmet Hostelería, pero la compañía terminó acumulando impagos millonarios y acabó entrando en concurso de acreedores tras las reclamaciones de distintos proveedores del sector hostelero y de bebidas.

La controversia se agravó cuando la empresa explotadora denunció al Real Madrid alegando que el club impedía la apertura y explotación efectiva del local. Paralelamente, comenzaron a aflorar tensiones financieras, retrasos en la puesta en marcha y reclamaciones económicas que alcanzaban cifras millonarias. Todo ello desembocó en un proceso judicial y mercantil que ahora concluye con la recuperación del activo por parte del club blanco.

Más allá del litigio, el caso resulta especialmente relevante porque el llamado Sky Bar forma parte esencial del nuevo modelo de negocio del Bernabéu. El Real Madrid busca transformar el estadio en una plataforma permanente de hospitality, restauración, ocio y experiencias VIP capaz de generar ingresos estructurales muy superiores a los que obtenía el antiguo recinto.

Treinta millones anuales en juego

Las estimaciones manejadas por distintos medios especializados permiten dimensionar la magnitud económica del proyecto. Algunas informaciones sitúan el potencial de ingresos del Sky Bar en el entorno de los 30 millones de euros anuales, gracias a la explotación de espacios premium, restauración de lujo, eventos corporativos y servicios VIP vinculados tanto a partidos como a actividades celebradas durante el resto del año.

Estas cifras encajan con el fuerte crecimiento que ya está experimentando el nuevo Bernabéu. Distintas informaciones económicas apuntan a que los ingresos asociados al estadio se han multiplicado aproximadamente por cuatro respecto a los niveles previos a la gran remodelación, incluso pese a que la explotación musical y de conciertos sigue muy por debajo de lo inicialmente previsto. El club espera cerrar esta temporada con más de 400 millones de euros vinculados directamente al estadio entre ticketing, hospitality, restauración, palcos VIP, tour, eventos y explotación comercial.

La recuperación del Sky Bar refuerza precisamente esa estrategia. El Real Madrid considera el Bernabéu una infraestructura clave para competir económicamente con las grandes franquicias deportivas estadounidenses y con los clubes-estado financiados directa o indirectamente por capital soberano de regímenes autocráticos. La explotación intensiva de activos premium, zonas VIP y experiencias corporativas aparece así como una de las principales palancas de crecimiento del club para la próxima década. Pendiente queda ahora la solución de los problemas que han venido bloqueando la celebración de conciertos en el estadio.