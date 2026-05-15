Telefónica sube más de un 5% en bolsa y los analistas aplauden las cuentas del primer trimestre

Las acciones de Telefónica se anotaron este jueves una subida del 5,7% y recuperaron los 4 euros, en concreto los 4,03 euros, su precio más alto desde comienzos de noviembre, tras presentar las cuentas del primer trimestre de 2026, que han batido las previsiones de ingresos y ebitda que manejaba el consenso de mercado.Con la subida de hoy, las acciones de Telefónica acumulan una subida de cerca de algo más del 15% en lo que va de año, frente al 2,8% que suma el IBEX.

"Los resultados del primer trimestre de 2026 de Telefónica superaron ligeramente las previsiones del consenso, y, en nuestra opinión, lo más destacado es la aceleración del crecimiento en España", valoran los analistas de Goldman. En el primer trimestre, los ingresos y el ebitda ajustado de Telefónica España crecieron un 2% en ambos casos, con lo que aceleran su ritmo de crecimiento.

"Telefónica presentó unos buenos resultados en el primer trimestre", coinciden desde CaixaBank, que también menciona que las cifras han superado las previsiones del consenso. "Esperamos una acogida positiva para estos resultados del primer trimestre de 2026, donde lo más destacado es la fortaleza mostrada en Brasil y España, que mantiene buenas dinámicas comerciales", valoran desde Banco Sabadell.