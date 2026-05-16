Cuánto dinero nos cuesta que los adolescentes no se levanten en el autobús

El artículo que más me ha preocupado de los leídos en los últimos meses no tiene que ver con Sánchez y su corrupción, ni con el coste de la vivienda, ni con impuestos. Se trata de éste, en The Spectator, "Shameless Britain: we are a nation of shoplifters" (podríamos traducirlo como "Gran Bretaña desvergonzada: somos un país de rateros").

No es el primero que leo en la prensa británica similar. De hecho, diría que menudean en los últimos años. Cada poco tiempo te encuentras a un columnista un poco rancio —como yo: de los buenos— que se pregunta qué está pasando en su país. A lo mejor no es para tanto. Quizás me he puesto melancólico porque estoy muy british en los últimos meses, releyendo a Agatha Christie, estudiando a Roger Scruton y viendo pelis clásicas de Hitchcock.

Pero no creo que sea sólo por eso. Para empezar, porque ni de broma es algo privativo de las islas. Por ejemplo, este miércoles, mientras preparaba esta columna, me encontré con este otro artículo en The Wall Street Journal: los dueños de algunos centros comerciales en EEUU están prohibiendo la entrada a grupos de adolescentes por miedo a disturbios —peleas, hurtos en grupo, desorden en las zonas comunes…—. En muchos malls, los menores de 18 años sólo pueden entrar si están acompañados de un adulto de más de 21.

Antes de seguir, dos puntualizaciones. La primera, éste no es un artículo para idealizar el pasado. Recuerdo perfectamente el Madrid de los 80 en el que crecí: una ciudad mucho más sucia e insegura que en la actualidad. En algunos de los aspectos más graves —por ejemplo, el crimen violento— estamos bastante mejor que entonces.

La segunda puntualización es un aviso: esto tampoco tiene que ver con la inmigración. Aunque también es un factor a tener en cuenta —diferentes costumbres, comunidades que no sienten las mismas lealtades—, los periódicos británicos están hablando de ingleses de los de toda la vida, blanquitos y con pecas. Y tampoco es exclusivo de los jóvenes: en la oleada de hurtos en las tiendas, buena parte de los culpables están ya bien creciditos.

Digo que me preocupó el artículo porque, más allá de mis querencias británicas, intuyo que podríamos hacer un relato parecido en España y en muchos otros países occidentales. Y lo que me inquieta no es sólo lo que tiene que ver con el crimen —y sí, robar no sólo está mal, además es ilegal— sino, más en general, con una sensación de deterioro del comportamiento en el espacio público que, en esto sí, puede percibirse en las últimas décadas. El otro día, por ejemplo, una familiar —mujer en la setentena— me contaba cómo cada día es más extraño que le cedan el asiento en el autobús, ni siquiera en los lugares reservados para mayores o embarazadas; y que tiene que pedirlo expresamente si quiere que algún chaval de 14-15 años se levante, incluso aunque la esté viendo de pie. Esta persona vive y coge el transporte público en zona pija de Madrid: los que se quedan sentados mirando el móvil son los alumnos de algunos de los colegios más caros de la ciudad —intuyo que en zonas menos adineradas, el patrón no cambiará mucho—.

Mi sensación es que hemos ido ampliando las opciones de lo que se podía hacer en el espacio público. Hace unas semanas, Jorge San Miguel, en un gran artículo en Vozpópuli, reflexionaba sobre esto con la excusa de los audios y los auriculares en el transporte público: también en Reino Unido, el líder de uno de los partidos emergentes de la nueva derecha británica proponía una ley para prohibir que se vea una serie o se ponga música sin altavoces en el transporte público. Y sí, es cierto que antes no teníamos móviles. Pero sí había otras formas de escuchar música o de hacer ruido, molestando al de al lado, y a nadie se le ocurría. No había que legislar sobre las normas de educación básica.

En esto sí puede tener impacto la inmigración. Y no lo digo en modo acusatorio, sino como evidencia. No todas las sociedades comparten los mismos códigos. Lo que en unos países se considera normal —llegar 15 minutos tarde a una fiesta—, en otros lugares se consideraría una falta de respeto inaceptable. La convivencia de diferentes culturas y valores puede tensar las relaciones por una pura cuestión de falta de sobreentendidos comunes: no se trata de que algo sea mejor o peor, que no sea lo mismo puede ser el origen. En este sentido, otro tema polémico es el de si mantenemos el mismo rigor en nuestro grupo que fuera del mismo. Es decir, si somos más laxos con los otros —a los que no nos importa tanto si molestamos— como con los que consideramos "de los nuestros".

Relajación

Incluso sin entrar en el debate ellos-nosotros, que incluye aspectos más complejos, lo evidente es que en los últimos años hemos ido relajando nuestras interacciones. Desde en la vestimenta hasta en ese tuteo universal que nos invade. Y sí, es cierto que a mí no me gusta. A lo mejor es que veo demasiado cine clásico: ¿por qué en las películas previas a 1970 todo el mundo, de los protagonistas a los extras, va correctamente vestido en cualquier circunstancia? Pero más allá de mis fobias hacia los pantalones cortos o la generalización de las zapatillas de deporte para todo, lo que me pregunto es si esa relajación lleva asociados otros costes, también económicos.

En los últimos años, uno de los temas que más me interesan es el de la confianza y el capital social. Esos valores comunes que hacen la vida más sencilla. Esas normas de conducta que una sociedad comparte y que se traduce en una confianza en los extraños, en gente a la que no conocemos, pero que intuimos que sigue las mismas reglas que nosotros. El tópico nos habla de esas sociedades en las que un viajero en un tren se siente cómodo dejando el portátil abierto frente a su asiento mientras se toma un largo café en el coche-restaurante; mientras que en otros países, no nos atreveríamos ni a ir al baño dejando nuestras cosas sin vigilancia. El ejemplo más típico es Japón: desde esas anécdotas de gente recogiendo la basura de la calle a los jugadores de la selección nipona que dejan el vestuario del estadio más limpio que como lo encontraron.

Pero los ejemplos importantes van más allá de esta anécdota. Por ejemplo, esos barrios en los que los niños en las calles porque los vecinos —1— les vigilan y —2— les corrigen. Porque las dos cosas —supervisión y capacidad de amonestación— son importantes. O esos tenderos que dejan a fiar al cliente de toda la vida porque saben que siempre terminará pagando.

La pregunta sería por qué esa relajación. Si es buena —nos limita menos, nos impone menos normas que no nos gustan— o mala —falta de respeto a los demás—. Y cuánto nos cuesta. Porque nos cuesta. En términos directos, en cámaras de vigilancia, personal extra de seguridad, canguros para echar un vistazo a los niños en el parque…

Y no sólo deberíamos tener en cuenta las facturas que pagamos. Esa sensación de que hay cosas —como la palabra dada— que antes eran sagradas y ahora lo son menos nos puede llevar a exigir trámites extra que también cuestan dinero. O a dejar de firmar acuerdos en los que el principal elemento de duda es la confianza en el que firma. Todo esto es muy costoso para una sociedad. De los alquileres al mercado laboral: es lógico no comprometernos con nadie a largo plazo si pensamos que podría engañarnos y, lo que casi es peor, que no sería castigado socialmente por hacerlo.

Desde hace años lo repito en relación con este último ejemplo: uno de los grandes problemas en el mercado de trabajo en España es que al tramposo, —en las empresas—, no se le mira mal; en muchas ocasiones, sus compañeros le protegen, comprenden o disculpan. Y si le desprecian, lo hacen en silencio. Nadie reprocha al caradura que lo sea.

Y un último apunte: la responsabilidad del Estado. Por lo que nos prometió y por lo que le dejamos que ocupara. Lo primero, porque nos dijo que eso de los castigos sociales estaba mal, que ya estaba él para decir lo que estaba bien y lo que no. Lo segundo, porque le creímos. Y asociamos la norma positiva y la moral. Como si cumplir o no con lo que saliera del Parlamento fuera el único requisito. Esa mueca de "¿Qué pasa? Es que está prohibido; pues si no, déjame tranquilo", con la que el maleducado se enfrenta al mundo. Puede que no esté prohibido. Puede incluso que el Estado y la norma protejan (y lo hacen) no sólo al grosero, sino al criminal. Pero no deberíamos permitirnos seguir por esta pendiente. Hará nuestra sociedad irrespirable. Y nos costará muy caro.