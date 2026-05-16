España se convierte en el mayor inversor en República Dominicana tras los escándalos de corrupción del PSOE

De acuerdo con las informaciones publicadas en Libertad Digital, República Dominicana se ha convertido en una pieza clave de la presunta corrupción socialista. En este contexto, después de haber conocido además que en los últimos años se han producido numerosas escalas por aviones oficiales del Gobierno de Sánchez en la isla, los datos demuestran que nuestro país se ha convertido en el principal inversor en República Dominicana, superando incluso a EEUU.

Así se desprende de los datos publicados por la Cámara de Comercio de España en República Dominicana en su Memoria Anual de 2025, donde se detalla que el año pasado nuestro país se convirtió por primera vez en el primer emisor de flujo de inversión extranjera directa hacia la isla. De esta forma, la inversión procedente de España supuso más del 20% de toda la que llegó a República Dominicana.

España lidera la inversión en la isla

España ya es el principal emisor de inversión extranjera directa hacia República Dominicana. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Cámara de Comercio, en 2025 el país caribeño recibió 1.086 millones de dólares en forma de inversión extranjera directa desde España, representando el 21,5% del total recibido por República Dominicana. En consecuencia, nuestro país supera a EEUU, desde donde llegaron 1.042,8 millones de dólares (el 20,7% del total).

Por su parte, en términos de flujo, la inversión bruta española en República Dominicana en 2025 fue de 59 millones de dólares, lo cual representa una reducción del 60% desde el año anterior. Así, el principal sector destino de la inversión española fueron los servicios de alojamiento.

El volumen alcanzado sitúa por primera vez al capital español por delante del procedente de Estados Unidos y consolida el crecimiento de las relaciones económicas entre ambos países en los últimos ejercicios. Según el organismo, "esto es un verdadero hito para España que hay que destacar". Así, el informe incide en que "los dos años anteriores, España había ocupado el 2º lugar por detrás de EEUU, y en años anteriores alternaba la tercera o la cuarta posición, con México y Canadá fundamentalmente".

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO DE ESPAÑA EN RD

El informe también detalla que, en el ejercicio de 2025, más de la mitad de los ingresos de inversión extranjera directa se dirigieron a los sectores de turismo (1.288,1 millones de dólares, el 25,6% del total) y energía (1.263,3 millones de dólares, el 25,09% del total). Asimismo, otro sector relevante para la inversión extranjera directa fue el inmobiliario, que supuso el 18,1% del total, cuyo crecimiento, según el organismo, "está estrechamente relacionado con el impulso del turismo en el país". Precisamente, el informe subraya que "en el sector turismo España es el primer inversor a nivel mundial".