La Airef pide a España un ajuste de más de 15.000 millones para cumplir con las reglas fiscales de la UE

El Gobierno debe hacer un importante ajuste de gasto para cumplir con las reglas europeas. Así lo subraya en su último informe la Airef, donde la institución actualiza sus previsiones macroeconómicas y fiscales hasta 2030 y analiza el grado de cumplimiento de los compromisos fiscales asumidos por España en el nuevo marco fiscal europeo. Precisamente, en este sentido, la Airef sostiene que son necesarias medidas adicionales para cumplir con las exigencias comunitarias.

Este aviso por parte de la autoridad de responsabilidad fiscal es especialmente lesivo para el Gobierno, puesto que se produce tras la llegada de Inés Olóndriz a la presidencia de la institución. Recordemos que Olóndriz fue secretaria general de Financiación Autonómica y Local y, por ello, una candidata de confianza de María Jesús Montero. Tanto es así que llegó a firmar con Hacienda la quita de deuda autonómica para favorecer a Cataluña.

Ajuste milmillonario

España debe reducir su gasto y su déficit para cumplir con las actuales reglas fiscales de la UE, donde se impone un límite al crecimiento del gasto primario neto y se exige a los países miembros mantener el déficit por debajo del 3% y, al mismo tiempo, reducir la ratio de deuda sobre el PIB. Sin embargo, para lograr cumplir con las exigencias comunitarias, nuestro país tendrá que hacer un importante ajuste.

Concretamente, la Airef detalla que el gasto primario neto de medidas de ingresos crecerá una media del 5% anual entre 2025 y 2028, frente al 3,4% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo (2025-2028) en ausencia de medidas adicionales. Del mismo modo, el organismo estima "a políticas constantes, tasas de crecimiento del gasto neto superiores a los compromisos anuales del Plan en más de dos puntos porcentuales en 2026 y 2027, y en más de un punto en 2028". De esta forma, "la cuenta de control acumulada superaría el límite desde 2026 y alcanzaría el 2,1% del PIB en 2028". Así las cosas, el organismo reconoce en su informe que "la activación de la cláusula de escape nacional para acomodar el incremento del gasto en defensa reduce estas desviaciones".

Al respecto, explica que este año, tras su aplicación, "la cuenta de control acumulada se situaría justo en el límite del 0,6% del PIB". Ahora bien, la Airef destaca que "en 2027 y 2028 volvería a superar los límites, hasta alcanzar el 1,5% del PIB en 2028". En consecuencia, en el informe se destaca que, "incluso aplicando la cláusula de escape y la flexibilidad prevista en el marco fiscal europeo, la Airef estima que serían necesarias medidas adicionales equivalentes al 0,6% del PIB en 2027 y al 0,3% del PIB en 2028".

Por tanto, según las previsiones de la Airef, España tendrá que realizar un ajuste acumulado del 0,9% del PIB en los dos próximos años para cumplir con las actuales reglas fiscales de la UE. De este modo, en la medida en que, de acuerdo con los datos del INE, el PIB nominal español se situó en el año 2025 en los 1.687.152 millones de euros, podemos comprobar que el ajuste acumulado alcanzará los 15.184,368 millones de euros.

Escenario macroeconómico y deuda

Pero estas no son las únicas malas noticias para el Gobierno de España, que se empeña en vendernos continuamente las supuestas bondades de su gestión económica. Lo cierto es que, de acuerdo con el informe elaborado por la Airef, las previsiones de crecimiento económico se resienten ligeramente a la baja. De este modo, el organismo proyecta ahora un crecimiento del PIB real para 2026 de hasta el 2,2%, frente al 2,3% estimado en abril.

Del mismo modo, la Airef explica que esta tasa "coincide con la estimada por el Gobierno en noviembre de 2025, pero la principal discrepancia se concentra en el crecimiento del PIB nominal, que el Gobierno sitúa en el 5,3% en 2026, frente al 4,8% previsto por la Airef". Esto podría parecer anecdótico, pero como bien señala en su informe el organismo, "esta diferencia se traslada a las ratios de déficit y deuda, dado que una previsión más elevada de PIB nominal genera un mayor efecto denominador".

Precisamente, la Airef espera que "el déficit de las Administraciones Públicas repunte en 2026 hasta el 2,6% del PIB, debido a las medidas temporales adoptadas". Así, explica que "en 2027, se reduciría hasta el 2,2% del PIB y, posteriormente, iniciaría una senda ascendente por los gastos asociados al envejecimiento, la defensa y los intereses, hasta el 2,4% del PIB en 2030".

AIReF

Precisamente, la autoridad de responsabilidad fiscal también proyecta una ralentización en el ritmo de reducción de la ratio de deuda, "que previsiblemente se agotaría a mediados de la próxima década". Al respecto, la Airef expone que "la moderación de la contribución del crecimiento nominal, que se deslizará gradualmente a la baja en el periodo 2025-2030 —del 5,6% al 3,5%—, junto con el aumento de los intereses —del 2,4% al 2,8%— y un saldo primario estabilizado en torno al 0%, se traducirá en una ralentización del ritmo de reducción de la ratio de deuda, que se agotará a mediados de la próxima década".