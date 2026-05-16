Otro milagro de Milei: Argentina encadenará dos años de crecimiento 15 años después

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, ha logrado reducir exitosamente la inflación y la pobreza, algo que no se veía desde hace mucho tiempo en el país latinoamericano. No obstante, a todos los éxitos logrados se puede sumar otro más en este 2026: conseguir dos años consecutivos de crecimiento económico, algo que no se veía en Argentina (a excepción de los años post-Covid) desde hace más de una década.

Así es, de acuerdo con las últimas proyecciones de una de las agencias internacionales de calificación crediticia más importantes del mundo, como es Fitch Ratings, Argentina podría conseguir un crecimiento del 3,2% en este 2026 (tal y como explican en esta nota sobre la economía argentina).

Si bien este crecimiento estaría por debajo del registrado en 2025, que fue del 4,4%, significaría que Argentina lograría encadenar dos años consecutivos de expansión económica, algo que no conseguía desde hacía 15 años. Tal y como se puede ver en el siguiente gráfico:

Como se puede ver en el gráfico, el país del Cono Sur lleva más de una década sin saber lo que es encadenar dos años seguidos de crecimiento económico a excepción de los años atípicos post-covid, cuyo crecimiento se explica principalmente por la gran caída sufrida en 2020, cuando el PIB de Argentina cayó un 9,9% bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Este crecimiento de la economía argentina en los últimos años se produce también por el hecho de que el país dirigido por Javier Milei esté aumentando su producción de barriles de petróleo. Como explicamos aquí, si en el año 2024 se produjeron 700.787 barriles de petróleo diarios, en lo que va de 2026 (enero-marzo) se han producido 858.868 barriles de petróleo diarios.

Esto es algo que no pasa desapercibido para agencias como Fitch Ratings que dicen esto sobre Argentina en su última nota sobre su economía: "La posición externa de Argentina ha mejorado estructuralmente, ya que el país se ha convertido en un exportador neto de energía, lo que fortalece su resiliencia ante la actual crisis mundial de precios de la energía".

Argentina logró también en 2024 y 2025 un superávit financiero, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado fue positiva, algo que no se lograba desde el año 2010. En 2024 el superávit financiero alcanzó el 0,3% del PIB y en 2025 alcanzó el 0,2% del PIB. De repetirse este año la misma dinámica, Argentina logrará tres años seguidos de superávit financiero, un récord aún más histórico si cabe.

De esta forma, vemos que en Argentina no sólo se está consiguiendo una reducción sin precedentes de la pobreza o una contención de la inflación como no se lograba en muchos años, sino que todo esto se está logrando al mismo tiempo que se gasta menos de lo que se ingresa o mientras la economía argentina alcanza varios años seguidos de crecimiento económico.