Por qué la IA va a encarecer tu próximo ordenador o teléfono móvil

La aparición y rápida expansión de la inteligencia artificial (IA) en cada vez más hogares y empresas ha provocado una mejora de la eficiencia y de la automatización en tareas que antes podían llevar horas y que ahora pueden resolverse en cuestión de minutos o segundos. Sin embargo, este enorme crecimiento del negocio de la IA también conlleva efectos negativos.

Uno de ellos es el encarecimiento de algunos artículos tecnológicos, como los ordenadores portátiles, los smartphones o las videoconsolas, como consecuencia del propio crecimiento de la IA. En este artículo te contamos por qué ocurre.

En primer lugar, hay que decir que uno de los componentes fundamentales de los ordenadores o de los móviles inteligentes es la memoria DRAM, sin la que estos aparatos no pueden funcionar. Grandes empresas que se dedican a la producción de este tipo de chip como Samsung, SK Hynix y Micron (entre las tres controlan el 90% de la producción mundial de DRAM) están dejando de asignar recursos a la producción de este tipo de memoria para fabricar más memorias HBM, que es la que necesitan las distintas IA para poder funcionar.

Grandes empresas reorientan su producción de chips

De acuerdo con portales especializados como Tech Insider, en el primer trimestre de 2026 los precios de la DRAM se dispararon un 90% en comparación con el cuarto trimestre de 2025. La razón la encontramos en que las tres empresas mencionadas anteriormente han reorientado el 93% de su capacidad conjunta de producción hacia la fabricación de memorias HBM para los centros de datos de la IA, dejando sólo una pequeña parte de la producción para la DRAM de uso general utilizada en dispositivos de consumo.

Para que nos hagamos una idea, entre el 15% y el 30% del coste total de fabricar un ordenador viene determinado por la memoria DRAM, de manera que, si se encarecen los costes de fabricar ordenadores, smartphones o videoconsolas, esto acabará repercutiendo en los precios. Y eso es justo lo que está ocurriendo ya.

Sony y Nintendo suben sus precios

Hace apenas un mes, Sony subió de forma drástica los precios de su PS5, PS5 Edición Digital y PS5 Pro en 100 euros para Europa y en hasta 150 dólares en Estados Unidos. La compañía justificó esta subida en un comunicado basándose en las "continuas presiones en el panorama económico mundial".

También Nintendo anunció este 8 de mayo que subiría los precios de su Nintendo Switch 2 en 50 dólares para Estados Unidos y Canadá, en 30 euros para Europa y en 10.000 yenes para Japón (unos 54 euros de subida). Tanto en el caso de la PS5 como en el de la Nintendo Switch 2, estamos hablando de subidas que no vienen acompañadas de ninguna mejora en las consolas, con lo que es pagar más por el mismo producto.

Ordenadores y smartphones también se encarecerán

Esta tendencia acabará produciéndose también en ordenadores y teléfonos inteligentes (como alertan consultoras especializadas en tecnología), ya que el mercado de las memorias para abastecer a los centros de datos de la IA apenas acaba de nacer.

Por lo tanto, los precios de todos aquellos productos tecnológicos que requieren el uso de memoria DRAM (como los ya mencionados) se van a encarecer en los próximos meses como consecuencia de la menor oferta de este tipo de chips, en beneficio de la expansión de la inteligencia artificial.