China ignora a Occidente y acelera su apuesta por el carbón: concentra más de la mitad de las centrales del mundo

Mientras la Unión Europea sigue avanzando en la descarbonización de su economía bajo la creencia de que, de esta forma, habrá menos contaminación en el mundo, incluso a riesgo de reducir el nivel de bienestar de sus ciudadanos al hacerles pagar más por los combustibles fósiles, países como China están reforzando su apuesta por el carbón, especialmente tras las crisis energéticas de los últimos años.

Así se desprende de los datos de Global Energy Monitor, una organización estadounidense especializada en combustibles fósiles y energía renovable, que muestran como la capacidad de producción de carbón en China ha vuelto a crecer entre el año 2024 y 2025, como se puede ver en el siguiente gráfico:

El gráfico de la izquierda nos muestra que China aumentó su capacidad operativa de carbón de 1.173 GW en 2024 a 1.243 GW en 2025, lo que representa un aumento del 6% en un solo año. Esto significa que China puede producir más carbón que hace un año. Hay que señalar también que la capacidad operativa de carbón en todo el mundo es de 2.243 GW, por lo que China concentra el 52,3% de toda esta capacidad.

Por otro lado, el gráfico de la derecha nos ilustra como este aumento de 70 GW entre 2024 y 2025 supone el mayor añadido desde el año 2007, cuando se añadieron 72,4 GW. Es decir, es el mayor aumento de capacidad operativa en casi 20 años.

Es curioso comparar los datos de China con los de la Unión Europea, cuya capacidad operativa de carbón no ha hecho más que caer en los últimos años:

Como se observa en los gráficos, la capacidad operativa de carbón de la Unión Europea actualmente es de 90 GW, que es prácticamente el 80% del aumento de capacidad que ha experimentado China entre 2024 y 2025 con los 70 GW mencionados anteriormente.

Otro dato interesante que podemos conocer a través de esta web especializada es el número de centrales térmicas de carbón que operan en todo el mundo, y especialmente en China.

Veamos el siguiente mapa:

En dicho mapa únicamente se observan las centrales térmicas de carbón en funcionamiento, no las centrales que se están construyendo o los proyectos que se van a llevar a cabo. Pues bien, de las 6.580 centrales térmicas de carbón que hay en todo el mundo, 3.317 unidades pertenecen a China. Es decir, algo más de la mitad (el 50,4%) están sólo en China. De esta forma, China posee más de la mitad de las centrales térmicas en funcionamiento en la actualidad con aproximadamente el 17% de toda la población mundial.

Sin embargo, si tenemos en cuenta sólo las centrales térmicas de carbón que se están construyendo, las que tienen los permisos aprobados, las que están en fase de pre-permiso y las que están anunciadas pero que aún no han obtenido el permiso, vemos que China posee 806 unidades de un total en el mundo de 1.246, lo que significa que China tiene el 64,7% de todas las centrales térmicas de carbón futuras.

Tras analizar estos datos, queda claro que China no tiene ningún interés en abandonar el carbón como fuente de energía barata y continúa expandiendo su capacidad de producción. De este modo, China sigue contaminando cada vez más, mientras la Unión Europea renuncia a políticas que facilitarían la vida de sus ciudadanos.