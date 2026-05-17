Llega el debate de la inmigración de más de 45 años: ¿el peor negocio para el presupuesto?

Uno de los mejores argumentos (de los más repetidos, al menos) pro-inmigratorio es el demográfico. Con una doble vertiente: la que tiene que ver con el rejuvenecimiento de la población y la fiscal. La idea sería más o menos del tipo: "La mayoría de los inmigrantes son jóvenes de 20-30 años, con muchos años por delante en el mercado laboral (para cotizar y pagar impuestos), con posibilidad de tener hijos y ayudar al saldo nacimientos-defunciones en un país muy envejecido; y, además, consumen pocos recursos públicos".

Y es cierto que, si todo esto se cumpliera, la conversación saldría del ámbito económico y giraría más en torno a cuestiones culturales y sociales, de integración, convivencia entre comunidades, multiculturalismo o asimilación, etc… El problema, como hemos apuntado anteriormente (aquí sobre la prioridad nacional, aquí sobre las cifras del mercado laboral o aquí sobre los países que más filtros ponen a los inmigrantes), es que de la teoría a la realidad hay un trecho en el que hablar de tasas de empleo, sueldos, cualificación, porcentaje de población inmigrante y nacional que tiene un trabajo o saldo fiscal por cohortes de edad. Resumiendo mucho y volviendo al tópico: es verdad que un inmigrante venezolano con título universitario, que llega con 32 años a España y se pone a trabajar a los pocos días de aterrizar (incluso aunque sea en un empleo para el que está sobre-cualificado), es una mina fiscal. La pregunta sería cuántos cumplen realmente ese perfil.

Pues bien, para aquellos a los que les guste este debate, como es obvio con muchas aristas: esta semana se publicaba un informe de Funcas que ya está dando mucho que hablar. Se titula "Los límites de la inmigración para el ajuste demográfico en España" y analiza la realidad de los recién llegados en términos demográficos: edad, natalidad, evolución de las preferencias de los inmigrantes una vez que están en España… Su principal conclusión es que quizás estamos confiando demasiado en la aportación exterior como solución para contrarrestar el envejecimiento al que nos enfrentamos:

Esa contribución es relevante, pero limitada, puesto que, aunque la inmigración puede aliviar temporalmente algunos efectos del cambio demográfico, no resuelve sus causas de fondo. (…) La inmigración debe entenderse como un factor de amortiguación, no como una solución permanente al reto demográfico español.

Pero lo que ha generado más polvareda no es tanto el diagnóstico general, como algunos detalles muy interesantes sobre los que hasta ahora se estaba hablando muy poco. En primer lugar: los nuevos inmigrantes no son tan jóvenes como pensamos. En segundo término: que los que llegaron a comienzos de los 2000 ya tienen (sí, era previsible) 25 años más que entonces, por lo que su edad es, de nuevo, bastante más elevada que la que le presuponemos al inmigrante tipo. Y por último: no todos los inmigrantes que llegan a España se quedan: tenemos una tasa de retención tirando a baja. Así lo expresan los autores del estudio:

"En 2025, el 22 % de los inmigrantes residentes en España ya tiene 55 años o más; esto es 2 millones de personas"

"Entre 2021 y 2024, 558.000 personas llegaron a España con 55 años o más. (…) Esta cifra supone casi una de cada cinco llegadas. El 80 % de estas llegadas de mayores corresponde a ciudadanos extracomunitarios"

"Entre 2021 y 2025 la población inmigrante mayor de 54 años creció un 42%, sumando más de 615.000 personas en cuatro años. En el mismo periodo la población inmigrante entre 20 y 54 años aumentó en un 25%"

"Confiar en la inmigración para la resolución de los retos demográficos no debería ignorar que algo más de la mitad de los que llegan se van. A pesar de que entre 2002 y 2024 iniciaron su residencia en España casi 15 millones de personas, la población solo aumentó en 7 millones"

Las derivadas

Sólo viendo los datos, ya hay espacio de sobra para comenzar la discusión. Pero es que, además, una mínima reflexión sobre lo que implican apunta en direcciones que no suelen aparecer en la conversación pública. Tanto los que están a favor (paga-pensiones) como en contra (menas-delincuentes), en los argumentos sobre inmigración siempre se da por hecho que ésta tiene un perfil de edad muy específico. Y sí, es evidente que la mayoría de los recién llegados son menores de 45-50 años. Pero lo que nos dicen estas cifras es que la realidad es un pelín diferente a lo que teníamos en la cabeza.

Lo primero: este incremento de los inmigrantes de más edad no es lo normal, ni algo que esté ocurriendo en el resto de los países europeos. España es el quinto país de la UE (y los que nos superan son países del este como Letonia, Estonia o Bulgaria) con este perfil demográfico. ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Sobre esto no hay una respuesta definitiva. Probablemente hay un poco de todo. Desde una tipología de inmigrante algo diferente en nuestro caso respecto al habitual en los otros grandes países de la UE (esas clases medias sudamericanas de las que hablábamos antes) a las normas de establecimiento y reagrupación familiar, que en nuestro caso favorecen la venida de estos colectivos.

A partir de aquí, lo que nos preguntamos es cómo afecta esto a los grandes debates que rodean la cuestión migratoria. Por ejemplo, en lo que se refiere al saldo fiscal, está claro que esto supone un cambio. El envejecimiento de la población inmigrante (tanto los que llegaron en la década de los 2000 como los que lo han hecho en los últimos 4-5 años) complica las cosas en este punto. Como apuntábamos antes, no está claro cuál es el saldo real del inmigrante medio. Pero en el caso de personas mayores de 45-50 años, las cuentas se hacen más difíciles por varios motivos: en primer lugar, la tasa de empleo a partir de estas edades es más baja (esto es así tanto para españoles como para extranjeros). Además, a partir de este momento comienza un uso creciente de los servicios públicos, sobre todo en lo que respecta a la Sanidad, pero también algunos aspectos de lo relacionado con la Dependencia.

Por último, pero en términos agregados lo más importante, tenemos el suma-resta de las pensiones. En general, el sistema de la Seguridad Social, en la suma de su parte contributiva y no contributiva, es más generoso con las personas-familias de renta baja y con carreras laborales más cortas. Esto no quiere decir que les garantice una prestación muy elevada: en términos absolutos, la mensualidad que reciben estas personas es baja. Pero, en relación a lo cotizado, sí lo es, tanto si alcanzan los requisitos para cobrar una pensión contributiva (en este caso, es muy probable que sea con complementos a mínimos) como si se quedan en la parte no contributiva del sistema.

En cualquier caso, el saldo para el conjunto del Presupuesto será muy deficitario. Digamos que, desde un punto de vista de las cuentas del Estado, recibir a un inmigrante de baja cualificación y baja empleabilidad (o empleabilidad en sectores y ocupaciones de sueldos bajos) por encima de los 45 años es un muy mal negocio: lo normal es que consuma en servicios públicos y transferencias una cantidad que sea bastante más elevada de lo que aporta vía impuestos.

A esto se le añade otro factor relevante y que también aparece reflejado en el estudio de Funcas: la tasa de retención. España es uno de los países europeos con un porcentaje más elevado de población inmigrante que termina buscando otro destino. Como decíamos antes, algo más de la mitad de los que llegan, terminan yéndose. ¿Y esto es bueno o malo desde la perspectiva fiscal de la que hablábamos? Pues depende de quiénes sean los que se quedan y quiénes los que buscan oportunidades fuera de nuestras fronteras. Es decir, ¿los inmigrantes que se asientan en España: son los de saldo fiscal positivo o negativo? Esa mitad que se marcha a otro destino tras haber recalado en nuestro país como primer destino en Europa, ¿supone un alivio para las cuentas públicas o es, precisamente, el tipo de inmigrante que más se necesita desde un punto de vista fiscal?