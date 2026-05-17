El intervencionismo se ceba también con el alquiler de temporada: la oferta de pisos se hunde en Barcelona

Las ciudades donde se han aplicado controles e intervenciones sobre el mercado del alquiler están viendo cómo desaparece buena parte de la oferta disponible. Así lo reflejan los últimos datos disponibles, que muestran una fuerte caída de la vivienda en alquiler permanente precisamente en aquellas capitales declaradas como "mercado tensionado".

Mientras, según datos de idealista.com, el conjunto de España registró entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 una reducción general del 3% en la oferta de alquiler estable, las ciudades sometidas a regulación que controla los precios presentan desplomes mucho más acusados.

El caso más llamativo es indudablemente el de Pamplona, donde la oferta se ha hundido casi un 40% en apenas un año. También destacan los retrocesos de La Coruña (-33%) o San Sebastián (-28%). En efecto, los datos apuntan a un patrón común: allí donde aumenta la intervención administrativa y se limitan los precios, muchos propietarios optan por retirar sus viviendas del mercado tradicional. En la práctica, la incertidumbre regulatoria termina reduciendo la oferta disponible.

El alquiler de temporada

El fenómeno no se limita únicamente a la desaparición de viviendas del alquiler permanente. Parte del parque residencial está migrando hacia modalidades consideradas más flexibles desde el punto de vista jurídico, especialmente el alquiler de temporada. La Coruña encabeza este fenómeno con un incremento del 188% en este tipo de arrendamientos, mientras que Pamplona registra una subida del 78%, muy por encima de la media nacional, situada en el 22%.

La evolución de Barcelona resulta especialmente significativa. Allí, las autoridades han empezado a intervenir también el alquiler temporal desde enero de 2026. El resultado ha sido una caída del 29% en este segmento. Sin embargo, esas viviendas no han regresado al alquiler convencional, cuya oferta también ha descendido un 9% en el último año. Buena parte de esos inmuebles están saliendo a la venta o permanecen vacíos.

Mientras tanto, el peso del alquiler temporal continúa creciendo con fuerza en muchas capitales tensionadas. En Barcelona ya representa el 55% de toda la oferta de alquiler disponible; en San Sebastián alcanza el 49%; en Bilbao, el 44%; y en Pamplona llega al 41%, frente al 27% de media nacional.

El caso navarro preocupa especialmente porque el Gobierno foral ya ha anunciado su intención de extender la regulación también al alquiler temporal y al de habitaciones. La experiencia de otras ciudades apunta, sin embargo, a que ampliar las restricciones puede terminar agravando aún más la escasez de vivienda disponible.

Una tendencia desastrosa

Los datos refuerzan así una idea cada vez más visible en distintos mercados internacionales: cuando cae la rentabilidad esperada o aumenta la inseguridad jurídica, la oferta tiende a reducirse. Muchos propietarios venden sus inmuebles, los retiran del mercado o buscan fórmulas alternativas menos expuestas a la regulación.

En lugar de aumentar el parque de vivienda disponible, las políticas de control de precios parecen estar provocando el efecto contrario. La consecuencia final es un mercado más pequeño, menos flexible y con mayores dificultades de acceso para quienes buscan alquilar una vivienda.