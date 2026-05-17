El milagro económico de Utah (y los mormones): uno de sus miembros nos explica las claves de su éxito

Utah lleva décadas siendo uno de los estados más prósperos de Estados Unidos, con los mejores datos de movilidad social, los índices de desigualdad más bajos y una cohesión comunitaria que los académicos llevan años intentando explicar. La respuesta, incómoda para muchos, apunta en una dirección: la Iglesia mormona.

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, hablamos con Ryan Newell, mormón nacido en Utah y residente en Cataluña desde hace ocho años, para entender desde dentro cómo funciona una comunidad que ha construido, sin Estado, lo que el Estado lleva décadas prometiendo sin conseguir.

Lo primero que explica Newell es la arquitectura comunitaria de la Iglesia. Los fieles no se agrupan por afinidad ni por elección, sino por zona geográfica, lo que mezcla en el mismo barrio eclesiástico a familias de rentas muy distintas. Esa mezcla genera contactos, referencias y modelos de referencia que difícilmente se producen en una sociedad atomizada. A eso se suma la misión de dos años que realizan los jóvenes en el extranjero: una experiencia que, según Newell, enseña a vender, a hablar en público, a gestionar la adversidad y a perder el miedo a emprender. Muchos de sus amigos en Utah fundaron empresas directamente a su vuelta.

La Iglesia también actúa como red de seguridad, pero con una lógica radicalmente distinta a la del Estado del Bienestar. Quien recibe ayuda debe contribuir con su trabajo a la comunidad. Las granjas, los talleres de carpintería, los programas de búsqueda de empleo o los cursos para montar un negocio no son asistencialismo pasivo, sino un sistema orientado a la autosuficiencia. Como señala el propio Newell: "La Iglesia te crea una red de apoyo, pero todo orientado a que tu familia y tú podáis estar bien sin depender mucho de otros".

Una pregunta que vale miles de millones

Otro de los elementos más llamativos es la dimensión financiera de la institución: un fondo de inversión valorado en torno a 100.000 millones de dólares, construido a lo largo de generaciones a base de trabajo duro, ahorro y mirada a largo plazo. Una acumulación de capital que es clave de la prosperidad y que los mormones han aplicado con una consistencia difícil de encontrar en otra comunidad occidental.

De todo ello surge una pregunta que es evidente, y que la prensa progresista no ha dejado de formularse: ¿se pueden replicar estos resultados sin ser mormón? Según Newell, algunos principios pueden trasladarse a cofradías, asociaciones vecinales o grupos comunitarios de cualquier tipo. Pero el compromiso profundo, la continuidad y la dedicación de tiempo y dinero que caracterizan a la comunidad mormona son difíciles de sostener sin una fe que los ancle. Como resumió un economista de la Universidad Brigham Young en respuesta a un artículo de The Atlantic: no se puede tener una cosmovisión progresista todos los días y obtener los resultados de los conservadores religiosos.

Para profundizar en estas ideas y descubrir cómo viven los mormones fuera de Estados Unidos, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.