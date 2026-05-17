Cacería totalitaria contra Jon González por parte de Antonio Maestre, Carlos Sánchez Mato, Yago Álvarez, Eduardo Garzón y toda la izquierda económica y tuitera del panorama actual. Jon González es un ingeniero y divulgador, que desde hace años viene deleitando a todos los apasionados en la economía con sus gráficos y análisis sobre pensiones, impuestos y todo tipo de temas de interés.

Sin embargo, a los anteriormente mencionados, les escocían sobremanera los datos que Jon ponía sobre la mesa, y lejos de intentar rebatirle, se propusieron silenciarle. Y lo han conseguido, porque el ingeniero ha desaparecido de X.

El plan de la izquierda ha consistido en difundir que Jon trabaja en BBVA, aunque las cifras que el ingeniero exponía en sus redes sociales nada tuvieran que ver con sus tareas laborales. Por ejemplo, el tuitero nunca hablaba de bancos o de entidades concretas, sino de los problemas reales a los que se enfrenta la economía española. Y lo hacía gratis.

El origen de la polémica

La estocada final contra Jon comenzó a fraguarse en La Sexta. Todo sucedió cuando Jon Echeverría, un joven de Nuevas Generaciones del PP, usó unos datos de Jon González que reflejaban que una renta de 18.000 euros paga más IRPF ahora que en 2019, como es lógico, descontada la inflación. Echeverría fue humillado por los tertulianos del programa por realizar esa afirmación.

Jon González calculaba que el IRPF que paga un trabajador con un salario bruto de 18.000 euros en 2026 es de 623,8 euros, mientras que en 2019 ese mismo sueldo descontada la inflación (14.290 euros) pagaba 157,1 euros. Es decir, casi cuatro veces más en 2026 que en 2019.

De hecho, "todos y cada uno de los salarios brutos, ajustados a la inflación, pagan más tipo de IRPF en 2026 que en 2019. Pero el Gobierno ha dicho que ha bajado los tipos para las rentas más bajas. ¿Es falso? No. Simplemente que esa reducción que viene haciendo en los últimos años tampoco compensa la progresividad en frío del IRPF, ni siquiera para los salarios más bajos" añadía Jon en su blog.

La cruda realidad de las pensiones

Otros cálculos de Jon González que han incomodado a la izquierda son los relativos a las pensiones públicas. Por ejemplo, el ingeniero viene tiempo denunciando que la deuda y las transferencias a la Seguridad Social para pagar las pensiones superan la friolera de los 400.000 millones de euros.

Por ejemplo, las transferencias corrientes del Estado a la Seguridad Social han aumentado de 15.645 millones de euros en 2019 a 41.632 millones de euros en 2024 porque, desde hace años, las cotizaciones no son suficientes para pagar las pensiones. "Estas transferencias no computan como deuda de la Seguridad Social; no obstante, representan un enorme coste de oportunidad, ya que el Estado debe financiarlas mediante impuestos, emisión de deuda o reduciendo inversiones en otras áreas de gasto público, como educación, sanidad o infraestructuras" explicaba Jon.

El ingeniero también explicaba que aunque eliminásemos las subvenciones a los sindicatos, la Casa Real o el Ministerio de Igualdad, el desequilibrio presupuestario del Estado no se solucionaría debido a que son las pensiones la mayor partida de gasto y el mayor problema a afrontar por parte de los políticos.