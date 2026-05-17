La realidad del empleo de Sánchez: cuatro de cada diez asalariados no supera el SMI

En los últimos meses nos hemos acostumbrado a que, desde instancias gubernamentales, se presuma que en España nunca habían trabajado tantas personas como en la actualidad, siendo Pedro Sánchez quien más saca pecho por este logro.

No obstante, hace unos días la Agencia Tributaria publicó una serie de datos sobre la composición de los salarios en España de los 20,6 millones de asalariados que hubo en el año 2024. Uno de los datos más llamativos de este informe es que el 37% de los asalariados en 2024 cobró un salario igual o inferior al salario mínimo interprofesional (SMI).

El hecho de que haya trabajadores que, durante todo el año, hayan percibido un salario inferior al SMI se explica, en general, porque una parte importante de ellos han trabajado a media jornada y/o no han trabajado durante todo el año. En cualquier caso, que un 37% de los asalariados haya percibido un salario igual o inferior al SMI refleja que nuestra economía no genera la suficiente riqueza como para incrementar los salarios de forma sostenida y acorde a la productividad.

En la siguiente tabla se puede ver el desglose de asalariados por tramo de salario:

Como se puede ver en la tabla, un 25,2% de los asalariados en 2024 cobró un salario igual o superior a dos veces el SMI. En cuanto a los trabajadores que ganaron más de 60.000 euros en dicho año, tenemos que sólo el 4,7% del total lo ganó. Más pequeña incluso es la cifra de trabajadores que ganaron un sueldo igual o superior a 134.901 euros, siendo sólo un 0,74% del total de asalariados.

Si hablamos sobre lo que tiene que ver con los trabajadores más jóvenes, podemos decir lo siguiente: El 77,6% de los jóvenes de 18 a 25 años que estuvieron asalariados en 2024 (2,4 millones) cobraron un salario inferior o igual al salario mínimo interprofesional (SMI), siendo que sólo el 1,9% de estos jóvenes percibieron un salario igual o superior a dos veces el SMI.

El 77,6% de los jóvenes cobró un SMI o menos en 2024

Por otro lado, si analizamos cómo se distribuyen los salarios entre españoles y extranjeros, también vemos diferencias significativas. Entre los 17,96 millones de asalariados españoles que hubo en 2024, tenemos que el 34,9% cobró un salario igual o inferior al SMI en todo el año, mientras que en el caso de los extranjeros alcanza al 50,7% de los 2,67 millones de asalariados que hubo en 2024. Es decir, más de la mitad de los trabajadores extranjeros percibió un salario igual o inferior al SMI.

Así pues, si algo observamos cuando analizamos mínimamente la composición salarial de los trabajadores en España es que nuestra economía no goza de tan buena salud como nos quiere hacer creer el Gobierno, entre otras cuestiones por las políticas en materia laboral y de impuestos que se llevan aplicando desde hace casi 8 años.