Hacienda sigue sufriendo derrotas en los tribunales en su persecución fiscal contra el patrimonio de grandes figuras de la cultura y el deporte de nuestro país. Esta vez ha sido la cantante Shakira quien ha ganado la batalla contra la Agencia Tributaria, después de que la Audiencia Nacional haya anulado íntegramente las liquidaciones tributarias y sanciones tributarias por el ejercicio fiscal de 2011. De esta forma, queda demostrado que, pese a ser necesaria una significativa inversión de tiempo y dinero, el Fisco español no cuenta con total impunidad para perseguir fiscalmente a los contribuyentes.

Victorias contra Hacienda

Shakira no es la primera celebridad que derrota a Hacienda en los tribunales. Su caso es uno de más de una larga lista de celebridades, sobre todo deportistas, que han logrado que la justicia les dé la razón y frenen el afán recaudatorio del Fisco español. Esta vez, la Audiencia Nacional ha decidido condenar en costas a la AEAT, una penalización que la justicia aplica únicamente cuando se aprecia temeridad y absoluta falta de fundamento por parte de la Administración tributaria.

Otra de la victorias recientes contra Hacienda fue la del exfutbolista Xabi Alonso. Concretamente, la Audiencia Nacional rechazó una reclamación de 288.000 euros que Hacienda le exigía por su etapa como jugador del Real Madrid. No obstante, lo cierto es que el futbolista vasco ya había ganado a la Agencia Tributaria en los tribunales previamente, dado que, como hemos informado en Libre Mercado, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al deportista –en una sentencia que fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo– después de que en el año 2019 fuera acusado de tres delitos fiscales vinculados a sus derechos de imagen.

Del mismo modo, Andrés Iniesta venció al Fisco en los tribunales después de que el Tribunal Supremo tumbara un recurso de Hacienda en el marco de su reclamación contra el futbolista por el pago del IRPF correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, considerando que el deportista no había abonado 4,3 millones de euros. Asimismo, James Rodríguez también venció a la Agencia Tributaria y consiguió que la Audiencia Nacional fallara a su favor en relación con una reclamación del Fisco correspondiente al ejercicio de 2024. De este modo, la justicia obligó a Hacienda a devolverle más de tres millones de euros y a anular las sanciones impuestas.

Otro de los futbolistas que venció a Hacienda fue Gerard Piqué, cuya multa de 2,1 millones de euros fue anulada por el Tribunal Supremo. Así, el tribunal estimó la reclamación del futbolista contra el Acuerdo de liquidación tributaria dictado por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Cataluña por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios fiscales de los años 2008, 2009 y 2010.

En el mundo del motor también se han producido importantes victorias judiciales contra Hacienda. Concretamente, en el año 2023 el motociclista Dani Pedrosa logró que la Audiencia Nacional estimara un recurso interpuesto contra una liquidación por el IRPF correspondiente a los ejercicios 2005 y 2006, obligando a la Agencia Tributaria a pagarle casi 2,5 millones.

Así las cosas, tal y como detallamos en Libre Mercado, el monto total de dinero que finalmente el Fisco debía al piloto superaba los 22 millones de euros, considerando las cantidades ingresas por el piloto y los intereses de demora. De hecho, Dani Pedrosa encadenó varias victorias consecutivas contra Hacienda en los tribunales. Así, en febrero de 2019 el TEAC anuló la liquidación del IRPF de 2008 y 2009 y, en el año 2021, este mismo tribunal anuló la liquidación del IRPF de los ejercicios de 2011 a 2014, además de la liquidación por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2013 y 2014.

Sito Pons ha sido otro de los que han plantado cara a la Agencia Tributaria dentro del motociclismo, logrando evitar los 24 años de cárcel a los que se enfrentaba. Por su parte, el también piloto de motociclismo Sete Gibernau salió victorioso frente a Hacienda, que le reclamaba 8 millones de euros.

Otra de las grandes victorias contra Hacienda procedente del mundo del motor fue la de Jorge Lorenzo. En su caso, el motociclista español se libró de pagar los más de 10 millones de euros que le reclamaba el Fisco por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 2016. Así lo estableció el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEAR) en una sentencia que se fundamentó en otra resolución previa del TEAC donde falló a favor del deportista frente a Hacienda, que le reclamaba más de 35 millones por el IRPF de 2013, 2014 y 2015.

Más allá del deporte

En cualquier caso, las victorias judiciales contra el Fisco no se limitan únicamente al mundo del deporte. Una de las pocas personalidades de la televisión que venció a la Agencia Tributaria fue María Teresa Campos después de que la Audiencia Nacional considerara que no simuló la creación de una sociedad para defraudar a Hacienda.

Además, Borja Thyssen y su esposa Blanca Cuesta fueron absueltos en 2023 de haber defraudado a Hacienda más de 336.000 euros. De nuevo, la justicia consideró que no se había probado que hubieran simulado un negocio jurídico para ocultar parte de sus beneficios y no declarar las plusvalías generadas por la venta de su mansión de Ibiza por 9,7 millones de euros. Finalmente, la actriz Ana Duato logró que la Audiencia Nacional la absolviera de los delitos fiscales de los que se le acusaba en el marco del caso Nummaria, librándose de una condena de 32 años de cárcel.