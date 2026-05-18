El hacinamiento en la vivienda en alquiler se dispara un 60% con Sánchez

Cuando hablamos del mercado de la vivienda solemos centrarnos más en cómo evoluciona el precio de esta o en cómo cae la oferta de vivienda en alquiler, y no tanto en cómo viven aquellos que están de alquiler o si las condiciones en las que viven son óptimas. Para ello, en este artículo vamos a analizar la tasa de hacinamiento de los hogares españoles, que en los últimos años ha aumentado de forma abrupta.

Gracias a Eurostat, podemos ver cuál es la tasa de hacinamiento de los hogares en España por tipo de vivienda, pero antes vamos a ver qué entiende la oficina de estadísticas de la Comisión Europea por una vivienda hacinada. Esto dice Eurostat: "La tasa de hacinamiento se define como el porcentaje de la población que vive en un hogar con hacinamiento. Se considera que una persona vive en un hogar con hacinamiento si el hogar no dispone de un número mínimo de habitaciones equivalente a:

Una habitación por hogar.

Una habitación por pareja en el hogar.

Una habitación por cada persona soltera mayor de 18 años.

Una habitación por cada pareja de personas solteras del mismo sexo de entre 12 y 17 años.

Una habitación por cada persona soltera de entre 12 y 17 años que no esté incluida en la categoría anterior.

Una habitación por cada pareja de niños menores de 12 años.

Una vez visto qué entiende Eurostat por una vivienda hacinada, pasamos a ver la evolución en la tasa de hacinamiento de los hogares españoles que viven de alquiler desde 2018 hasta 2025:

Los datos no pueden ser más claros. Desde el año 2018 hasta 2025, vemos cómo el hacinamiento ha pasado de afectar al 12,8% de las personas que vivían en una vivienda en alquiler del mercado libre en 2018 (es decir, a precios de mercado) a alcanzar una tasa del 20,5% en 2025. Este crecimiento del 60% entre 2018 y 2025 ha elevado a cifras históricas el nivel de hacinamiento en los hogares que viven de alquiler, siendo récord en nuestro país.

El hecho de que haya aumentado la tasa de hacinamiento en los hogares que viven de alquiler es un indicador claro de que la oferta de vivienda es insuficiente. En la actualidad se dan dos circunstancias en el mercado de la vivienda que forman un cóctel explosivo. Por un lado, la insuficiente oferta de vivienda, que apenas crece, y, por otro lado, el aumento de la demanda fruto de la llegada de inmigrantes a España. Esto hace que, como explicó recientemente el BBVA, en 2027 el déficit acumulado de vivienda desde 2021 se acerque a las 800.000 unidades. Es decir, se crean muchos más hogares al año que viviendas, lo que hace que la oferta sea insuficiente.

Con lo cual, si algo nos muestra el crecimiento de hogares hacinados en España es que las políticas intervencionistas que ha llevado a cabo este Gobierno no han resultado útiles para mejorar el acceso a la vivienda, sino que más bien han empeorado las condiciones de vida de todos los hogares a los que pretendían ayudar.