El precio de la gasolina da un respiro: esto es lo que te costará llenar el depósito hoy

La media de los combustibles se sitúa este lunes 18 de mayo en 1,693 euros por litro. Los precios se mantienen prácticamente estables respecto a ayer.

La gasolina Sin Plomo 95 se sitúa hoy en 1,561 euros por litro, frente a los 1,560 euros de ayer. La Sin Plomo 98 permanece sin cambios, con 1,735 euros por litro. En el caso del Gasóleo A, el precio también se mantiene estable en 1,693 euros por litro y el Gasóleo A+ permanece en 1,782 euros.

Diferencia entre provincias

Sevilla es la provincia con el precio más bajo de la gasolina Sin Plomo 95, con 1,528 euros por litro, mientras que el más alto se registra en Barcelona, donde alcanza los 1,652 euros. En el caso de la gasolina Sin Plomo 98, el precio más económico se encuentra en Murcia, con 1,713 euros, y el más elevado en Toledo, con 1,795 euros.

Por su parte, el Gasóleo A es más barato en Toledo, con 1,673 euros, y más caro en Vizcaya, donde se sitúa en 1,740 euros por litro. En cuanto al Gasóleo A+, el menor precio también corresponde a Toledo, con 1,711 euros, mientras que el más alto se registra en Zaragoza, con 1,794 euros por litro.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,583 euros

Sin Plomo 98: 1,751 euros

Gasóleo A: 1,702 euros

Gasóleo A+: 1,752 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,652 euros

Sin Plomo 98: 1,773 euros

Gasóleo A: 1,72 euros

Gasóleo A+: 1,788 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,56 euros

Sin Plomo 98: 1,76 euros

Gasóleo A: 1,694 euros

Gasóleo A+: 1,775 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,528 euros

Sin Plomo 98: 1,763 euros

Gasóleo A: 1,705 euros

Gasóleo A+: 1,78 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,626 euros

Sin Plomo 98: 1,746 euros

Gasóleo A: 1,714 euros

Gasóleo A+: 1,794 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,603 euros

Sin Plomo 98: 1,795 euros

Gasóleo A: 1,673 euros

Gasóleo A+: 1,711 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,561 euros

Sin Plomo 98: 1,713 euros

Gasóleo A: 1,714 euros

Gasóleo A+: 1,755 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,621 euros

Sin Plomo 98: 1,76 euros

Gasóleo A: 1,74 euros

Gasóleo A+: 1,752 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,557 euros

Sin Plomo 98: 1,757 euros

Gasóleo A: 1,707 euros

Gasóleo A+: 1,752 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,564 euros

Sin Plomo 98: 1,718 euros

Gasóleo A: 1,704 euros

Gasóleo A+: 1,77 euros

Los precios pueden variar a lo largo de la jornada.