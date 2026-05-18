El precio de la gasolina da un respiro: esto es lo que te costará llenar el depósito hoy

La media de los combustibles se sitúa este lunes 18 de mayo en 1,693 euros por litro. Los precios se mantienen prácticamente estables respecto a ayer.
La gasolina Sin Plomo 95 se sitúa hoy en 1,561 euros por litro, frente a los 1,560 euros de ayer. La Sin Plomo 98 permanece sin cambios, con 1,735 euros por litro. En el caso del Gasóleo A, el precio también se mantiene estable en 1,693 euros por litro y el Gasóleo A+ permanece en 1,782 euros.
Diferencia entre provincias
Sevilla es la provincia con el precio más bajo de la gasolina Sin Plomo 95, con 1,528 euros por litro, mientras que el más alto se registra en Barcelona, donde alcanza los 1,652 euros. En el caso de la gasolina Sin Plomo 98, el precio más económico se encuentra en Murcia, con 1,713 euros, y el más elevado en Toledo, con 1,795 euros.
Por su parte, el Gasóleo A es más barato en Toledo, con 1,673 euros, y más caro en Vizcaya, donde se sitúa en 1,740 euros por litro. En cuanto al Gasóleo A+, el menor precio también corresponde a Toledo, con 1,711 euros, mientras que el más alto se registra en Zaragoza, con 1,794 euros por litro.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,583 euros
- Sin Plomo 98: 1,751 euros
- Gasóleo A: 1,702 euros
- Gasóleo A+: 1,752 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,652 euros
- Sin Plomo 98: 1,773 euros
- Gasóleo A: 1,72 euros
- Gasóleo A+: 1,788 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,56 euros
- Sin Plomo 98: 1,76 euros
- Gasóleo A: 1,694 euros
- Gasóleo A+: 1,775 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,528 euros
- Sin Plomo 98: 1,763 euros
- Gasóleo A: 1,705 euros
- Gasóleo A+: 1,78 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,626 euros
- Sin Plomo 98: 1,746 euros
- Gasóleo A: 1,714 euros
- Gasóleo A+: 1,794 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,603 euros
- Sin Plomo 98: 1,795 euros
- Gasóleo A: 1,673 euros
- Gasóleo A+: 1,711 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,561 euros
- Sin Plomo 98: 1,713 euros
- Gasóleo A: 1,714 euros
- Gasóleo A+: 1,755 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,621 euros
- Sin Plomo 98: 1,76 euros
- Gasóleo A: 1,74 euros
- Gasóleo A+: 1,752 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,557 euros
- Sin Plomo 98: 1,757 euros
- Gasóleo A: 1,707 euros
- Gasóleo A+: 1,752 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,564 euros
- Sin Plomo 98: 1,718 euros
- Gasóleo A: 1,704 euros
- Gasóleo A+: 1,77 euros
Los precios pueden variar a lo largo de la jornada.