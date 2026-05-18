La Agencia Tributaria instará a la Abogacía del Estado a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la resolución de Hacienda relacionada con la tributación de Shakira correspondiente al ejercicio fiscal de 2011. Así lo han confirmado fuentes del organismo a las agencias de comunicación.

La resolución de la Audiencia Nacional afecta al procedimiento administrativo vinculado al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto sobre el Patrimonio del año 2011 de la cantante colombiana. El tribunal anuló la resolución dictada el 22 de julio de 2021 por el Tribunal Económico Administrativo Central.

El Fisco prepara un recurso

El fallo de la Audiencia Nacional establece además la "consiguiente devolución de cantidades ingresadas" por Shakira como resultado de los procedimientos anulados, junto con los correspondientes intereses legales. La sentencia también impone las costas procesales a la Administración. La decisión judicial se refiere exclusivamente al ejercicio fiscal de 2011 y se tramitó por la vía administrativa ante la Audiencia Nacional.

Desde la Agencia Tributaria han recordado que Shakira ya aceptó previamente las condenas por delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2012 y 2014. En aquel procedimiento penal, la cantante alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y reconoció los hechos relacionados con el fraude fiscal atribuido por esos años.

Sin embargo, el asunto ahora resuelto por la Audiencia Nacional se limita al ejercicio de 2011 y se encontraba todavía en fase administrativa. La sentencia conocida ahora no afecta, por tanto, a las condenas aceptadas por la artista en el procedimiento penal relativo a los ejercicios posteriores.

Tras conocerse el fallo, la Agencia Tributaria ha confirmado que solicitará a la Abogacía del Estado la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El recurso permitirá al alto tribunal pronunciarse sobre la resolución de la Audiencia Nacional y revisar la interpretación jurídica aplicada en este caso relacionado con la situación fiscal de la cantante durante 2011. Por el momento, ni la Abogacía del Estado ni la representación de Shakira han realizado valoraciones públicas adicionales sobre la futura presentación del recurso.