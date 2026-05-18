La AIE alerta de que las reservas de petróleo podrían agotarse "en varias semanas"

Las consecuencias económicas y energéticas provocadas por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero de 2026 continúan generando dudas, sobre todo en Europa. Más allá de la presión que ya se percibe en los precios, crece la inquietud ante un posible deterioro del abastecimiento de energía y combustibles, en un contexto de alta sensibilidad en los mercados internacionales y creciente vulnerabilidad de las cadenas de suministro.

En este contexto, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido de que las reservas comerciales de petróleo acumuladas antes de la guerra en Oriente Medio se están reduciendo con rapidez y podrían agotarse "en varias semanas" si continúa el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de crudo. Concretamente, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, lanzó este lunes ese aviso durante la reunión de ministros de Finanzas del G7 que se celebra en París.

¿Fin de las existencias?

Durante la reunión de ministros de Finanzas del G7, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, ha explicado que el mercado energético afronta una situación cada vez más tensionada por la interrupción parcial de los flujos de petróleo procedentes del golfo Pérsico. Al respecto, en declaraciones a la prensa, ha señalado que las reservas "se están agotando muy rápidamente". De este modo, preguntado sobre el margen temporal disponible, ha asegurado que "todavía quedan varias semanas", aunque insiste en que el colchón acumulado antes del conflicto "está disminuyendo rápidamente".

Precisamente, en su último informe mensual sobre el mercado del petróleo, publicado la semana pasada, la AIE calculó que el cierre del estrecho de Ormuz ha dejado retenidos más de 1.000 millones de barriles de crudo de los países del golfo Pérsico. Concretamente, el organismo estima que la interrupción afecta a más de 14 millones de barriles diarios que no pueden salir por esa vía marítima estratégica.

De hecho, lo cierto es que, aunque Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han conseguido mantener parte de sus exportaciones mediante oleoductos alternativos que evitan el estrecho, el impacto sobre el suministro mundial sigue siendo significativo. A esa situación se suma el incremento de la producción en otros países exportadores fuera de la región. Sin embargo, esas medidas no han evitado una caída de las reservas mundiales entre marzo y abril.

Con todo, según los datos de la AIE, las existencias globales de petróleo se redujeron en 250 millones de barriles en apenas dos meses, lo que equivale a un ritmo de descenso de unos 4 millones de barriles diarios. Así las cosas, Birol ha recordado que antes del estallido de la guerra en Oriente Medio el mercado internacional del petróleo se encontraba en una situación de superávit. La oferta mundial superaba entonces la demanda en alrededor de 2,5 millones de barriles diarios, un margen que permitía absorber parte de las fluctuaciones del mercado y mantener una cierta estabilidad en los precios.

Sin embargo, como advierte el director ejecutivo de la AIE, esos márgenes "no son infinitos". De hecho, la reducción continuada de las reservas comerciales está aumentando la presión sobre el sistema energético internacional. Además, Birol ha señalado que el inicio del verano en el hemisferio norte incrementa la demanda de combustibles por el aumento de los desplazamientos y de la actividad agrícola, dado que la temporada de viajes y de siembras implica un mayor consumo tanto de carburantes como de fertilizantes.

Así las cosas, el responsable de la AIE adelanta también que el encarecimiento del petróleo puede tener consecuencias directas sobre los precios de los alimentos y sobre la inflación global. A su juicio, el aumento de los costes energéticos podría "impulsar significativamente" la inflación en los próximos meses, en un contexto en el que muchos países todavía intentan contener el alza de precios.

En cualquier caso, la AIE prevé una caída de la demanda mundial. En su informe mensual, la Agencia Internacional de la Energía revisó sus previsiones sobre el consumo mundial de petróleo para este año y calcula que la crisis derivada del cierre del estrecho de Ormuz y la subida de precios provocará una reducción de la demanda global de 420.000 barriles diarios.