La inmigración masiva de Sánchez dará la última estocada al sistema de pensiones

En el reciente análisis realizado en El Programa de Cuesta, Beatriz García aborda uno de los temas más espinosos de la actualidad económica y social: la relación entre el sistema de pensiones y la llegada de inmigrantes. El debate se centra en la próxima regularización masiva de extranjeros y el impacto que esta tendrá en unas arcas públicas ya tensionadas. El discurso oficial, promovido con insistencia por el presidente del Gobierno, sostiene que los inmigrantes son la solución definitiva para sostener el sistema contributivo gracias a sus aportaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, los datos económicos y demográficos parecen desmentir esta versión optimista que ignora los costes asociados a la sanidad y a las prestaciones no contributivas.

La colaboradora destaca la carta enviada por Pedro Sánchez a la ciudadanía el pasado 14 de abril, en la que se ensalzaban los supuestos beneficios de la inmigración. Según el presidente del Gobierno, "el Estado español envejece mientras que los inmigrantes aportan juventud, capacidad de innovación y prosperidad". El relato gubernamental sugiere que estos nuevos ciudadanos contribuirán al sostenimiento de los servicios públicos sin consumirlos apenas, una premisa que resulta, cuanto menos, cuestionable desde un punto de vista puramente lógico y estadístico. Como se señala en el programa, el gasto en sanidad, educación y pensiones es una certeza, mientras que el ingreso por cotizaciones es, hoy por hoy, una mera hipótesis supeditada a la incorporación real al mercado laboral.

El análisis de Funcas

Para desmantelar esta narrativa, se hace referencia a un informe de Funcas que arroja luz sobre la realidad demográfica de los extranjeros en España. Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno, España cuenta con los inmigrantes más viejos de prácticamente toda Europa. Los datos son alarmantes: más del 17% de los inmigrantes que residen en el país tienen más de 54 años, una cifra que sitúa a España solo por detrás de países como Letonia, Bulgaria o Estonia. Este envejecimiento de la población inmigrante supone que estas personas están mucho más cerca de la edad de jubilación y tienen una mayor probabilidad de padecer enfermedades, lo que incrementa el gasto sanitario y reduce los años de vida laboral activa para cotizar.

El análisis gráfico de Funcas muestra una evolución preocupante desde el año 2000. En aquel entonces, el pico de edad de los inmigrantes se situaba en torno a los 25 años, una edad ideal para incorporarse al trabajo y contribuir durante décadas. En la actualidad, ese pico se ha desplazado hasta los 35 años y la curva se ha aplanado significativamente. Lo más grave es que el segmento de inmigrantes mayores de 55 años es el que más ha crecido. Esta tendencia demuestra que el objetivo de fomentar la natalidad a través de la inmigración es dudoso, especialmente cuando una parte importante de quienes llegan ya han superado su etapa reproductiva o están cerca de hacerlo, convirtiéndose en perceptores netos de fondos públicos a corto o medio plazo.

Finalmente, se menciona la situación crítica de la Seguridad Social, cuya deuda ya alcanza los 136.000 millones de euros. El aumento de inmigrantes cerca de la edad de jubilación, sumado a la llegada masiva de la generación del baby boom a la edad de retiro, crea una bomba de relojería para la estabilidad financiera de España. La conclusión de los analistas en Libertad Digital es clara: el Gobierno está ocultando datos esenciales a la población porque la realidad económica contradice sus promesas políticas. La falta de transparencia sobre el coste real de la inmigración envejecida pone en riesgo la supervivencia de un sistema de protección social que ya se encuentra al borde del colapso.