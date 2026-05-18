La nueva ley del tabaco arranca con críticas internas y una carta de científicos en contra

La Comisión Europea ha dado este lunes un paso clave en la revisión de la Directiva de Productos del Tabaco (TPD) al abrir una consulta pública para adaptar la normativa a la irrupción de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos o las bolsitas de nicotina.

El objetivo, según Bruselas, es actualizar el marco regulatorio para responder "con celeridad" a la evolución del mercado y reforzar la protección de colectivos vulnerables, especialmente los jóvenes, dentro de la estrategia para lograr una generación libre de humo en 2040.

Sin embargo, este movimiento llega en un contexto de creciente polémica sobre la calidad de la evidencia en las que se apoya la futura regulación.

Una reforma clave con una debilidad de origen: los datos

En paralelo a la apertura de la consulta, han salido a la luz críticas relevantes al informe de evaluación que sirve de base para esta revisión. El propio órgano interno de control de la Comisión Europea, el Regulatory Scrutiny Board (RSB), ha señalado "deficiencias graves" en dicho documento.

Entre los principales problemas identificados:

Falta de capacidad para determinar qué ha provocado realmente la caída del tabaquismo en Europa

Uso de datos limitados, fragmentados e inconsistentes

Extrapolaciones a nivel europeo a partir de información parcial

En otras palabras, la propia Comisión reconoce que no puede atribuir con precisión los avances en salud pública a su marco regulador, y aun así avanza en una nueva legislación.

Crece la contestación científica

Carta de científicos a la UE: Médicos y científicos europeos reclaman a la Comisión Europea una regulación del tabaco basada en la evidencia científica - Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo

Más de un centenar de expertos —agrupados en plataformas europeas de reducción del daño— han trasladado a Bruselas su preocupación por el enfoque de la futura regulación, alertando de que:

Existe una insuficiente consideración de la evidencia científica disponible

Se corre el riesgo de equiparar productos con perfiles de riesgo distintos

Se está construyendo política pública sobre una base incompleta

Una postura que pone de manifiesto que la discusión va mucho más allá de lo regulatorio: en el fondo, late un debate científico sobre cómo interpretar la evidencia disponible y, sobre todo, cómo traducirla en decisiones de política pública.

El cambio de paradigma: de regular el tabaco a regular la nicotina

Más allá del debate técnico, lo que está realmente en juego es un giro regulatorio de gran calado. La UE pretende abandonar un modelo centrado exclusivamente en el cigarrillo para pasar a una regulación que abarque todo el ecosistema de productos con nicotina. Un salto cualitativo que, sin embargo, abre una pregunta incómoda: ¿se están tratando productos distintos como si fueran iguales?

Ese es precisamente uno de los puntos más controvertidos del debate. La futura normativa podría no distinguir con claridad entre productos combustibles y alternativas sin combustión, pese a que ambas categorías presentan perfiles de riesgo diferentes. Una parte de la comunidad científica muestra su preocupación ante este enfoque, ya que podría influir tanto en el comportamiento de los consumidores como en la eficacia de las propias políticas de salud pública que la directiva pretende reforzar.

Voces en la OMS reconocen fracaso contra el tabaquismo

Los propios marcos internacionales, entre ellos la estrategia global de control del tabaquismo de la OMS, fijaban reducciones ambiciosas del consumo para mediados de esta década, con el tabaquismo rozando el 5%. La realidad, no obstante, dista mucho de ese horizonte: la prevalencia en gran parte de Europa se mantiene en torno al 20%, muy lejos de converger hacia los niveles previstos. Una excepción destaca en ese panorama: Suecia, el único país que ha logrado aproximarse al objetivo, y lo ha hecho precisamente a través de la extensión del uso de bolsas de nicotina y snus.

Este desfase está alimentando un debate creciente en el ámbito científico y regulatorio sobre la eficacia de las políticas tradicionales basadas exclusivamente en restricciones.

En ese contexto, algunos análisis dentro del ecosistema internacional de salud pública han empezado a señalar que la aparición de alternativas sin combustión —como el tabaco calentado, los cigarrillos electrónicos o las bolsas de nicotina— podría representar una oportunidad relevante para acelerar la reducción del daño asociado al tabaquismo, siempre bajo marcos regulatorios adecuados.