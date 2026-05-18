Tras un dato de paro EPA horrible -con destrucción en un trimestre de 170.300 empleos y el peor dato desde 2014, a excepción del covid- ha llegado el dato de paro registrado no homologado por la UE para el mes de abril. Y Pedro Sánchez ha enloquecido de alegría –o eso quiere aparentar– porque ha recogido una bajada del paro de 62.688 personas. Pero lo cierto es que el dato no sólo no llama al optimismo, sino que vuelve a proporcionar una fotografía lamentable de un paro total que casi no se mueve de los 4 millones de parados reales y donde 1,2 millones de personas se ven obligadas a buscar otros empleos adicionales porque no llegan a fin de mes pese a estar trabajando.

El análisis de los expertos de USO en base a los datos oficiales no deja lugar a dudas. "El número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de abril, ha bajado en 62.668 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un 2,59%. Es un mes afectado en sus primeros días por la estacionalidad propia de la Semana Santa –y su contratación turística– y es un abril ligeramente peor que el de 2025, en el que el desempleo bajó en 67.420 personas con relación al mes anterior". Hasta ahí los datos dando por bueno el sistema de medición oficial de este indicador de paro.

"Respecto a abril de 2025, el paro interanual ha descendido en 155.674 personas –6,20%–. En términos desestacionalizados, el paro registrado baja en 11.256 personas. Pero el total de personas que no están ocupadas –desempleadas o paradas– al finalizar abril alcanzó los 2.977.975", señala USO, frente a los 2,3 millones publicitados oficialmente. Y eso es así, sin contar aún con la gran trampa de esta estadística oficial.

Y es que el desglose es el siguiente:

"Parados registrados –oficialmente–": 2.357.044.

"Con disposición limitada" –físicas o temporales–: 418.940.

"Otros no ocupados" –por ejemplo, los que buscan trabajo aún en fase de formación, que la estadística no los incluye–: 201.991.

Y sólo con contar esos tres colectivos, el dato ya escala en más de 600.000 parados ocultos, pasando de los 2,35 millones oficiales a los 2,97 reales, por lo menos hasta el momento.

Casi cuatro millones de parados reales

Y es que aún queda por desmantelar la mayor de las trampas: "Si sumásemos a este dato los afectados por ERTE que en el mes de abril alcanzaron los 13.083 y los fijos discontinuos inactivos, que según la última EPA estarían en 900.000, el total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría próxima a los 3,9 millones de parados reales –3.891.058– con un descenso real de 1.256 personas con respecto al mes anterior", señala USO. Y eso contando con que abril ha tenido el efecto de contratación de la Semana Santa.

Y la cosa es aún más dantesca si se profundiza en el tipo de ocupación de las 1.182.861 personas inscritas como demandantes de empleo ocupadas que están registradas en el SEPE buscando un empleo en abril: "¿Es este un indicador de la calidad del empleo que tenemos o se está creando? Demasiada, excesiva parcialidad en la contratación, lo que implica salarios bajos y la búsqueda de otro empleo –pluriempleo–", destacan los expertos de USO.

De hecho, lo cierto es que, aunque el paro baje en abril oficialmente en 62.668 personas, simplemente con desestacionalizar el dato –quitar el efecto de la contratación por Semana Santa y repartirla entre todo el año– lo hace sólo en el 17,96% de esa cifra, en 11.256 personas, lo que demuestra el carácter estacional ligado a la contratación por la temporada de Semana Santa. Además, y sin siquiera quitar las trampas estadísticas, se trata del cuarto peor dato intermensual de paro en un mes de abril en los últimos trece ejercicios.