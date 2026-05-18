Sánchez saca pecho con la renta de los hogares a pesar de que los salarios reales caen desde 1995

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado un nuevo episodio donde trata de convencer a la población de que "España va mejor que nunca" y que "somos un motor económico". Esta vez lo ha hecho en la red social X con la siguiente publicación en su cuenta personal:

La OCDE acaba de publicar sus datos. Desde el fin de la pandemia, la renta real disponible de los hogares españoles ha crecido un 8,3%. Más del doble que en Francia. El triple que en Italia. Diez veces más que en Alemania. Solo en el último año, la renta real creció en nuestro… pic.twitter.com/f4RRF49Xl2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2026

"La OCDE acaba de publicar sus datos. Desde el fin de la pandemia, la renta real disponible de los hogares españoles ha crecido un 8,3%. Más del doble que en Francia. El triple que en Italia. Diez veces más que en Alemania. Solo en el último año, la renta real creció en nuestro país casi el doble que la del promedio de la OCDE. No partimos desde el mismo punto. Aún queda muchísimo por hacer. Pero la dirección que llevamos es la correcta. SEGUIMOS", declaraba el presidente en su post.

Sobre estos datos hay que hacer algunas puntualizaciones. La primera y más evidente es que Pedro Sánchez escoge justamente los años que van desde 2022 hasta 2025, siendo 2022 un año en el que España creció un 6,4% con respecto a 2021, después de que en el año 2020 nuestra economía fuera la que más cayó en todo el mundo desarrollado, con un hundimiento del 10,9%.

La realidad es bien distinta

Por otro lado, que la renta real disponible de los hogares españoles suba o baje no depende solo del crecimiento de los salarios, sino de más variables. Entre ellas se incluye, por ejemplo, el efecto de las pensiones en la subida de este indicador, ya que, si las pensiones crecen, los hogares que dependen de ellas ven mejorada su renta disponible, lo que a su vez hace que esta renta disponible aumente para el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, hay que descomponer este indicador para ver por qué crece.

Este trabajo es el que ha realizado un economista del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Pablo García Guzmán, que publicaba el siguiente post en su cuenta de X:

spain needs a different growth model. in the last 30 years, real household disposable income per capita has grown by roughly 38% in real terms (around €5.7k per person at 2024 prices). this can be decomposed into growth in net labour income per capita (+16.7 pp), cash benefits… pic.twitter.com/E3ucETCmfo — pablo (@pablogguz_) May 13, 2026

En su publicación incluía el siguiente gráfico (con datos de Eurostat) y explicaba su composición:

"En los últimos 30 años, la renta real disponible de los hogares per capita ha crecido aproximadamente un 38% en términos reales (alrededor de 5.700 euros por persona a precios constantes de 2024). Esto se puede desglosar en el crecimiento de la renta laboral neta per capita (+16,7%), las prestaciones como las pensiones (+14,2%) y la renta del capital y del trabajo por cuenta propia per capita (+7,2%). Sin embargo, la contribución del trabajo procedió íntegramente de más personas trabajando y no de unos salarios reales más altos por trabajador. De hecho, el asalariado español medio se lleva a casa hoy en día un poco menos en términos reales que en 1995, 157 euros menos".

Los salarios reales caen desde 1995

Es decir, y tal y como ilustra el gráfico de este economista, los salarios reales entre 1995 y 2024 no solo no han crecido en España, sino que han caído. El crecimiento de la renta real disponible se debe, principalmente, a que hay más personas trabajando y a que las pensiones públicas han aumentado especialmente después de la crisis de 2008.

De esta forma, lo que hace el líder socialista es coger un periodo muy concreto (sin tener en cuenta el contexto del que se venía) para tratar de construir una imagen de que en España los salarios están mejor que nunca, cuando la realidad, si se mira con mayor perspectiva, ilustra que no hemos avanzado nada en materia salarial en los últimos 30 años.