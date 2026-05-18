"Temeridad, falta de fundamento y mala fe": las claves de la sentencia de Shakira contra Hacienda

La reciente sentencia de la Audiencia Nacional que anula la resolución de la Agencia Tributaria contra Shakira por el ejercicio fiscal de 2011 supone mucho más que un simple alivio económico para la artista colombiana. Representa un severo e histórico correctivo judicial a la voracidad de un organismo público que, con demasiada frecuencia, parece actuar bajo la controvertida premisa de que todo contribuyente es culpable hasta que se demuestre lo contrario. En esta ocasión, los tribunales no solo han dado la razón de manera contundente a la cantante, sino que han ido un paso más allá al condenar en costas a la propia Administración y exigirle la devolución íntegra de las cantidades ingresadas, sumando además los correspondientes intereses legales.

Este fallo judicial adquiere una relevancia extraordinaria en el contexto social actual. Mientras el Fisco prepara el envío de unas 130.000 de las denominadas "cartas del miedo" y sitúa a millones de ciudadanos en la diana de su campaña de la renta, la resolución de la Audiencia Nacional introduce cordura y límites al poder estatal. Casos mediáticos como el de Shakira, o el recientemente conocido del futbolista James Rodríguez, evidencian un patrón preocupante: una agresividad fiscal que a menudo desborda los cauces de la interpretación jurídica razonable en su afán recaudatorio, ensañándose especialmente con figuras de proyección internacional para buscar un efecto ejemplarizante.

Es imperativo diferenciar este procedimiento del ámbito penal. Si bien la artista aceptó en el pasado una condena por fraude entre 2012 y 2014 mediante un acuerdo con la Fiscalía para evitar un extenuante desgaste personal, en el litigio de 2011 decidió resistir y batallar en la vía administrativa. El resultado demuestra que la maquinaria de Hacienda no es infalible y que sus tesis distributivas a menudo carecen de un sustento legal sólido.

La inmediata respuesta de la Agencia Tributaria, anunciando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, constata su resistencia a aceptar el límite impuesto por los jueces. Sin embargo, el revés institucional ya es innegable. Este episodio debe servir como una seria llamada a la reflexión sobre la necesidad de equilibrar el poder de la inspección con el respeto sagrado a las garantías jurídicas de los ciudadanos. La justicia ha recordado firmemente a Hacienda que la recaudación nunca puede justificarse por encima del derecho y la legalidad. Vamos a ver el resto de noticias económicas del día.

Así las cosas, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en los detalles de la victoria de Shakira frente a Hacienda. Para ello, hemos contado con el director de cine Alejo Moreno, autor del documental Hechos Probados, además de Carlos Conde, asesor del despacho de abogados Amsterdam&Partners, y Robert Amsterdam, fundador de esta misma firma, quien ha denunciado que "Hacienda se comporta como una mafia". Por su parte, Conde ha querido subrayar que, de acuerdo con la sentencia, la actuación del Fisco con Shakira está plaga de "temeridad, falta de fundamento y mala fe".