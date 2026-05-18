Agencia Tributaria propia, inspectores inmobiliarios y tromba de impuestos: las ideas económicas de Adelante Andalucía

Adelante Andalucía ha dado la sorpresa en las elecciones andaluzas que se celebraron ayer domingo. José Ignacio García, el candidato del partido fundado por Teresa Rodríguez, logró ocho escaños (seis más que en el año 2022) y dio el sorpasso a Por Andalucía, la coalición formada por Sumar, IU y Podemos. Así, los aliados de Pedro Sánchez liderados por Antonio Maíllo se han quedado estancados en los cinco escaños.

La euforia en Adelante Andalucía por el resultado ha sido tal, que el partido de José Ignacio García ya ha anunciado que piensan presentarse a las próximas elecciones generales del año que viene. Esta formación de extrema izquierda se define como "andalucista, feminista, ecosocialista, antineoliberal y con un compromiso profundamente democrático".

En materia económica, su programa gira en torno a más intervencionismo, más fiscalidad, más subvenciones, menos propiedad privada y, en definitiva, menos libertad. A continuación, algunas de sus principales ideas.

Sablazo fiscal y Agencia Tributaria propia

El bolsillo del contribuyente andaluz será uno de los principales perjudicados si Adelante Andalucía logra en algún momento hacerse con el poder en la región o en el país (plantean también políticas tributarias a nivel estatal). A nivel fiscal, sus propuestas consisten en una subida de impuestos generalizada y lo que han llamado la obtención de un "suelo mínimo de ingresos". Algunos ejemplos:

Suelo de ingresos: "Condicionar la política económica, fiscal y presupuestaria al logro del suelo de ingresos. Para comenzar con una reforma del impuesto de patrimonio, de sucesiones y donaciones, del Impuesto de transacciones patrimoniales, y del IRPF, más el fortalecimiento y desarrollo de impuestos ecológicos".

"Condicionar la política económica, fiscal y presupuestaria al logro del suelo de ingresos. Para comenzar con una reforma del impuesto de patrimonio, de sucesiones y donaciones, del Impuesto de transacciones patrimoniales, y del IRPF, más el fortalecimiento y desarrollo de impuestos ecológicos". Reforma general del sistema para recaudar más: "Garantizar un aumento de los recursos globales disponibles para financiar los SPF en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, sea cual sea su territorio de residencia, poniendo en marcha una reforma general del sistema tributario que responda a los principios de progresividad e igualdad".

"Garantizar un aumento de los recursos globales disponibles para financiar los SPF en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía, sea cual sea su territorio de residencia, poniendo en marcha una reforma general del sistema tributario que responda a los principios de progresividad e igualdad". Más control de los impuestos estatales: "Proponer un aumento de la participación de las CCAA en el reparto vertical de las principales figuras tributarias (IRPF, IVA, IIEE)".

"Proponer un aumento de la participación de las CCAA en el reparto vertical de las principales figuras tributarias (IRPF, IVA, IIEE)". Subida de los impuestos autonómicos como Sucesiones: "Establecer un suelo mínimo de tributación para aquellos tributos en los que se ha experimentado competencia fiscal desleal entre CCAA, que incluye el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El impuesto de Sucesiones y Donaciones no contaría con reducciones, dado que potencian una visión favorable a la herencia y el patrimonialismo familiar, dejando un mínimo exento equivalente a 500.000. Se garantizaría el derecho al usufructo de las viviendas heredadas para menores de 18 años, personas con discapacidad, y mayores de 70 años".

"Establecer un suelo mínimo de tributación para aquellos tributos en los que se ha experimentado competencia fiscal desleal entre CCAA, que incluye el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. El impuesto de Sucesiones y Donaciones no contaría con reducciones, dado que potencian una visión favorable a la herencia y el patrimonialismo familiar, dejando un mínimo exento equivalente a 500.000. Se garantizaría el derecho al usufructo de las viviendas heredadas para menores de 18 años, personas con discapacidad, y mayores de 70 años". Agencia Tributaria propia: "Reforzar nuestra autonomía fiscal y el desarrollo de nuestra propia Agencia Tributaria ampliando el abanico de impuestos en los espacios de 143 nuestras competencias estatutarias, sin que esto signifique un traslado de responsabilidad del aumento de recursos y la resolución de la insuficiencia financiera mediante el uso de nuestra capacidad normativa y tributaria".

"Reforzar nuestra autonomía fiscal y el desarrollo de nuestra propia Agencia Tributaria ampliando el abanico de impuestos en los espacios de 143 nuestras competencias estatutarias, sin que esto signifique un traslado de responsabilidad del aumento de recursos y la resolución de la insuficiencia financiera mediante el uso de nuestra capacidad normativa y tributaria". Golpe a rentas altas, empresas y ahorro: "Impulsar una reforma general del sistema tributario a nivel estatal para que se garantice su progresividad, se aumente la presión fiscal sobre las rentas más altas, los grandes patrimonios y los márgenes de beneficios de las grandes empresas y bancos. Equiparando, cuanto menos, la presión fiscal sobre las rentas del capital y del ahorro a la de las rentas de trabajo".

"Impulsar una reforma general del sistema tributario a nivel estatal para que se garantice su progresividad, se aumente la presión fiscal sobre las rentas más altas, los grandes patrimonios y los márgenes de beneficios de las grandes empresas y bancos. Equiparando, cuanto menos, la presión fiscal sobre las rentas del capital y del ahorro a la de las rentas de trabajo". Patrimonio : "Reformar el impuesto en los grandes patrimonios, reconvirtiéndolo como un impuesto sobre la riqueza, las grandes fortunas, la gran propiedad inmobiliaria y la posesión latifundista de la tierra. Revertir la exención del Impuesto de Patrimonio que aplica el Gobierno del PP".

: "Reformar el impuesto en los grandes patrimonios, reconvirtiéndolo como un impuesto sobre la riqueza, las grandes fortunas, la gran propiedad inmobiliaria y la posesión latifundista de la tierra. Revertir la exención del Impuesto de Patrimonio que aplica el Gobierno del PP". Más inspectores : ampliar la plantilla de inspectores fiscales y focalizar más su acción fiscalizadora sobre la evasión fiscal y los grandes grupos empresariales y la ingeniería fiscal internacional.

: ampliar la plantilla de inspectores fiscales y focalizar más su acción fiscalizadora sobre la evasión fiscal y los grandes grupos empresariales y la ingeniería fiscal internacional. Todo tipo de impuestos: "Reivindicar e implementar nuestra autonomía política también en campo tributario, ampliando la regulación en aquellos sectores competencia de Andalucía (turismo, vivienda, gestión del territorio, medioambiente y salud). Concretamente, impulsar un cuerpo de fiscalidad ecológica; poner en marcha una tasa turística; e incorporar impuestos a grandes superficies comerciales, tierras infrautilizadas, juego y suelos sin edificar".

"Reivindicar e implementar nuestra autonomía política también en campo tributario, ampliando la regulación en aquellos sectores competencia de Andalucía (turismo, vivienda, gestión del territorio, medioambiente y salud). Concretamente, impulsar un cuerpo de fiscalidad ecológica; poner en marcha una tasa turística; e incorporar impuestos a grandes superficies comerciales, tierras infrautilizadas, juego y suelos sin edificar". Fiscalidad verde: "Desarrollar una fiscalidad verde a través de impuestos o tasas que graven las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos, especialmente los peligrosos, o los vertidos a las aguas litorales, etc".

"Desarrollar una fiscalidad verde a través de impuestos o tasas que graven las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos, especialmente los peligrosos, o los vertidos a las aguas litorales, etc". Impuesto sobre la riqueza: "Establecimiento de un Impuesto sobre la Riqueza y la Propiedad de la Tierra. Adelante Andalucía propone la instauración de un impuesto a la Riqueza y sobre la Tierra que gravaría el patrimonio, la propiedad inmobiliaria y la propiedad de la tierra en determinadas circunstancias".

Más gasto, deuda y menos responsabilidad fiscal

Adelante Andalucía plantea una lista infinita de gastos en sus más de 300 páginas programa. Ejemplo de ello es que pretenden crear todo tipo de empresas públicas, como supermercados públicos. Por ello, uno de sus planes es "financiar y generar instrumentos que permitan expandir empresas públicas o con control público o de la economía social y solidaria en sectores estratégicos como la energía, la alimentación, la vivienda, el transporte colectivo etc. E impulsar las formas de contratación pública innovadora, la Reserva de Mercado y los criterios que favorezcan estas formas de economía".

En el caso de los supermercados pretenden crear "una Red Andaluza de Supermercados de titularidad pública que se desarrolle por todo el territorio de Andalucía y de forma accesible a toda la población, con el fin de garantizar el derecho a la alimentación saludable y digna".

También quieren "reformar las competencias de política económica, de ingresos y gastos públicos para Andalucía, ampliando las capacidades fiscales y de inversión y gasto público, alineada con una cooperación fiscal armonizada que garantice la equidad entre los pueblos del Estado y la disminución efectiva de la brecha de desigualdad social y territorial". Unida a esta adquisición de competencias pretenden relajar todavía más las reglas fiscales reformando "la senda de estabilidad y los objetivos presupuestarios comprometidos con la UE, para derogar o dejar sin efecto el Pacto de Estabilidad y Crecimiento si se retoma, para que sean compatibles con el blindaje de los derechos sociales de todos y todas, y con la puesta en marcha de las inversiones necesarias para la transformación social y ecológica de nuestro modelo productivo. Impulsar desde el Gobierno andaluz conversaciones con otros pueblos y regiones europeas para la Impugnación de los Tratados presupuestarios, económicos y fiscales de la UE".

En materia de deuda, lejos de algún tipo de contención del endeudamiento público, proponen "aceptar la propuesta de quita de la deuda del FLA propuesta por el Gobierno del Estado" así como "revisar, en el marco de la reforma necesaria del actual SFA, la condición deudora de cada comunidad y determinar qué parte de esta ha sido originada por la infrafinanciación del actual modelo".

Más intervencionismo en la vivienda

Adelante Andalucía dedica parte de su programa a la vivienda con ideas contra los propietarios de vivienda como las siguientes: