Urtasun defiende a Hacienda tras la derrota ante Shakira: "Toda la confianza para nuestros inspectores"

La histórica victoria de Shakira contra Hacienda, en la que la Agencia Tributaria tendrá que devolver más de 55 millones de euros a la cantante colombiana, ha provocado una ola de reacciones en el debate público. Esta derrota de Hacienda ha sido celebrada por una gran parte de los españoles. No obstante, no todo el mundo celebra que se haya hecho justicia y que la Audiencia Nacional haya puesto freno a las prácticas de Hacienda, como es el caso del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El ministro de Cultura y también portavoz de Sumar ha presentado este lunes la primera edición del proyecto "Cine Vecino", un programa que consiste en la proyección de películas de cine independiente en pequeños municipios del ámbito rural o zonas despobladas.

Durante la rueda de prensa, y sobre la victoria de Shakira contra la Agencia Tributaria, el ministro ha expresado lo siguiente: "Yo lo único que quiero decir sobre esta cuestión es que todas las personas que trabajan y viven en este país deben cumplir con sus obligaciones tributarias, independientemente de su nivel de renta. Y en eso quiero ser claro, hay una política consistente por parte de nuestro Gobierno y de las administraciones y de las autoridades fiscales de que todo el mundo tiene que contribuir independientemente de su renta a sus obligaciones tributarias".

"Toda la confianza para nuestros inspectores"

"En este sentido, en este caso como en muchos otros, nuestras autoridades, nuestros funcionarios y nuestros inspectores de Hacienda cuentan con toda nuestra confianza para hacer las labores que corresponden para hacer cumplir ese mandato constitucional de que todo el mundo tiene que contribuir en función de lo que ingresa. Sobre esta cuestión no tengo nada más que añadir", de esta forma concluía el portavoz de Sumar.

Estas palabras son muy similares a las que ya pronunció en el año 2023 ante el pacto de Shakira con Hacienda, donde dijo que "como portavoz sí puedo decir que evidentemente todos somos iguales ante la ley y todos debemos pagar los impuestos que nos tocan".

El ministro se pone de parte de la Agencia Tributaria a pesar de que en este juicio se ha visto claramente que Hacienda no tenía forma de demostrar que Shakira había residido más de 183 días en España en 2011, aseverando en su sentencia que "las consiguientes sanciones [de Hacienda a Shakira] son contrarias a Derecho, porque parte de la idea de que la recurrente tenía en el ejercicio 2011 su domicilio fiscal en España y ello no ha quedado acreditado".

Por ahora, es el único ministro y miembro del Gobierno que se ha pronunciado sobre este caso tan mediático, en el que la exitosa cantante se suma a la lista de grandes famosos que han logrado tumbar a Hacienda, como Xabi Alonso, Jorge Lorenzo, Andrés Iniesta o la ex pareja de Shakira, Gerard Piqué.