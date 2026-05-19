Asturias ya tiene campanu: un salmón de 6,2 kilos acaba con un mes de espera

Cuando muchos pescadores empezaban a asumir que Asturias podía quedarse este año sin campanu, el Sella ha devuelto finalmente la imagen más esperada de la temporada. El primer salmón de 2026 apareció este martes, más de un mes después de la apertura de la campaña y tras semanas de incertidumbre, debates y subastas suspendidas.

El ejemplar fue capturado a las 09:30 horas en el puente de Villanueva, en el río Sella. El pescador Iván Alonso Peñayos, vecino de Gamonéu de Cangas de Onís, consiguió hacerse con un salmón de 82 centímetros y 6,2 kilos pescado a mosca, según confirmó el alcalde cangués, José Manuel González.

La captura pone fin a una espera inédita en Asturias. Desde el pasado 18 de abril, fecha en la que arrancó oficialmente la campaña salmonera, miles de aficionados llevaban semanas pendientes de unos ríos donde el campanu simplemente no aparecía.

La situación había llegado a tal punto que el Ayuntamiento de Cangas de Onís y la Asociación de Pescadores El Esmerillón decidieron suspender la tradicional subasta del campanu en el entorno del Puente Romano. Una escena impensable hace apenas unos años en uno de los rituales más emblemáticos de la pesca española.

Menos capturas y más restricciones

Precisamente ese enorme retraso es una de las cuestiones que más interés está despertando entre pescadores y científicos. Un reciente estudio sobre las poblaciones de salmón atlántico en Asturias señala que las capturas han caído con fuerza en las últimas décadas, aunque los investigadores matizan que "los recuentos de reproductores no manifiestan un descenso tan acusado" y que "la densidad de juveniles muestra una tendencia estable".

El descenso en las capturas también se explica por las fuertes restricciones impuestas por el Principado para proteger a los salmones. Para la temporada 2026, las capturas se reducen un 75%, cada pescador solo puede pescar dos ejemplares, uno con muerte y otro sin muerte, y se reducen drásticamente los cupos de los ríos.

En España, además, está prohibida la venta de salmones capturados en pesca deportiva. El campanu es la gran excepción histórica y simbólica: el único ejemplar que puede comercializarse y subastarse públicamente.

Este año, sin embargo, la larga ausencia del primer salmón llevó incluso a cancelar la puja tradicional de Cangas de Onís. El Ayuntamiento ha anunciado que los 2.500 euros que suele entregar al pescador del campanu se destinarán finalmente a la Asociación de Pescadores El Esmerillón.