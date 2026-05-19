¿Cuánto cuesta llenar el depósito este 19 de mayo? Los precios de la gasolina por provincia

El precio medio de los carburantes este 19 de mayo se sitúa en 1,696 euros por litro. Entre ayer y hoy se muestra un ligero incremento generalizado. La Sin Plomo 95 sube de 1,564 a 1,567 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 pasa de 1,736 a 1,739 euros por litro, manteniendo una variación prácticamente mínima pero al alza en ambos casos.
En el caso del diésel, el Gasóleo A también registra un pequeño aumento, pasando de 1,693 a 1,694 euros por litro, y el Gasóleo A+ sube de 1,782 a 1,783 euros por litro.
Diferencia entre provincias
En el caso de la gasolina Sin Plomo 95, el precio más bajo se registra en Sevilla, con 1,55 euros por litro, mientras que el más alto se encuentra en Barcelona, donde alcanza los 1,633 euros. Para la gasolina Sin Plomo 98, el precio más económico está en Murcia, con 1,721 euros, y el más elevado en Toledo, con 1,797 euros.
En el Gasóleo A, el precio más bajo se da en Toledo, con 1,696 euros, mientras que el más alto se observa en Vizcaya, con 1,735 euros. Por último, en el Gasóleo A+, el mínimo vuelve a situarse en Toledo, con 1,741 euros, y el máximo en Sevilla, donde alcanza los 1,806 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,592 euros
- Sin Plomo 98: 1,762 euros
- Gasóleo A: 1,707 euros
- Gasóleo A+: 1,768 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,633 euros
- Sin Plomo 98: 1,778 euros
- Gasóleo A: 1,704 euros
- Gasóleo A+: 1,778 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,593 euros
- Sin Plomo 98: 1,773 euros
- Gasóleo A: 1,72 euros
- Gasóleo A+: 1,796 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,55 euros
- Sin Plomo 98: 1,759 euros
- Gasóleo A: 1,717 euros
- Gasóleo A+: 1,806 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,632 euros
- Sin Plomo 98: 1,768 euros
- Gasóleo A: 1,72 euros
- Gasóleo A+: 1,797 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,62 euros
- Sin Plomo 98: 1,797 euros
- Gasóleo A: 1,696 euros
- Gasóleo A+: 1,741 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,578 euros
- Sin Plomo 98: 1,721 euros
- Gasóleo A: 1,724 euros
- Gasóleo A+: 1,782 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,627 euros
- Sin Plomo 98: 1,777 euros
- Gasóleo A: 1,735 euros
- Gasóleo A+: 1,783 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,584 euros
- Sin Plomo 98: 1,774 euros
- Gasóleo A: 1,727 euros
- Gasóleo A+: 1,762 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,583 euros
- Sin Plomo 98: 1,741 euros
- Gasóleo A: 1,718 euros
- Gasóleo A+: 1,789 euros
Estos precios pueden sufrir variaciones a lo largo del día.