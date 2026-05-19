¿Cuánto cuesta llenar el depósito este 19 de mayo? Los precios de la gasolina por provincia

El precio medio de los carburantes este 19 de mayo se sitúa en 1,696 euros por litro. Entre ayer y hoy se muestra un ligero incremento generalizado. La Sin Plomo 95 sube de 1,564 a 1,567 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 pasa de 1,736 a 1,739 euros por litro, manteniendo una variación prácticamente mínima pero al alza en ambos casos.

En el caso del diésel, el Gasóleo A también registra un pequeño aumento, pasando de 1,693 a 1,694 euros por litro, y el Gasóleo A+ sube de 1,782 a 1,783 euros por litro.

Diferencia entre provincias

En el caso de la gasolina Sin Plomo 95, el precio más bajo se registra en Sevilla, con 1,55 euros por litro, mientras que el más alto se encuentra en Barcelona, donde alcanza los 1,633 euros. Para la gasolina Sin Plomo 98, el precio más económico está en Murcia, con 1,721 euros, y el más elevado en Toledo, con 1,797 euros.

En el Gasóleo A, el precio más bajo se da en Toledo, con 1,696 euros, mientras que el más alto se observa en Vizcaya, con 1,735 euros. Por último, en el Gasóleo A+, el mínimo vuelve a situarse en Toledo, con 1,741 euros, y el máximo en Sevilla, donde alcanza los 1,806 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,592 euros

Sin Plomo 98: 1,762 euros

Gasóleo A: 1,707 euros

Gasóleo A+: 1,768 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,633 euros

Sin Plomo 98: 1,778 euros

Gasóleo A: 1,704 euros

Gasóleo A+: 1,778 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,593 euros

Sin Plomo 98: 1,773 euros

Gasóleo A: 1,72 euros

Gasóleo A+: 1,796 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,55 euros

Sin Plomo 98: 1,759 euros

Gasóleo A: 1,717 euros

Gasóleo A+: 1,806 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,632 euros

Sin Plomo 98: 1,768 euros

Gasóleo A: 1,72 euros

Gasóleo A+: 1,797 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,62 euros

Sin Plomo 98: 1,797 euros

Gasóleo A: 1,696 euros

Gasóleo A+: 1,741 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,578 euros

Sin Plomo 98: 1,721 euros

Gasóleo A: 1,724 euros

Gasóleo A+: 1,782 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,627 euros

Sin Plomo 98: 1,777 euros

Gasóleo A: 1,735 euros

Gasóleo A+: 1,783 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,584 euros

Sin Plomo 98: 1,774 euros

Gasóleo A: 1,727 euros

Gasóleo A+: 1,762 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,583 euros

Sin Plomo 98: 1,741 euros

Gasóleo A: 1,718 euros

Gasóleo A+: 1,789 euros

Estos precios pueden sufrir variaciones a lo largo del día.