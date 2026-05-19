De Plus Ultra a What The Fav: todas las claves económicas del caso Zapatero

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunta organización criminal y blanqueo de capitales no es solo un escándalo político de primera magnitud; es, ante todo, la enésima confirmación de los peligros inherentes al intervencionismo estatal. Cuando el poder político se arroga el derecho de decidir qué empresas son "estratégicas" y cuáles no, el mercado libre se pervierte y se abre la compuerta al capitalismo de amiguetes (crony capitalism).

El origen de este turbio serial financiero se remonta a 2021, con el rescate de 53 millones de euros de dinero público a la aerolínea Plus Ultra a través de la SEPI. Desde una perspectiva estrictamente económica, aquella inyección de liquidez carecía de lógica de mercado. ¿Por qué calificar de "estratégica" a una compañía minúscula y con severas debilidades financieras? La respuesta no se encontraba en la viabilidad del negocio, sino, presuntamente, en los despachos.

La investigación judicial dibuja ahora un "circuito" de pagos que es el vivo retrato de la ineficiencia y la extracción de rentas. Un entramado de contratos de asesoría donde destaca una supuesta comisión del 1% del rescate total para el entorno empresarial cercano al expresidente. Es el dinero del contribuyente desviado de su fin teórico para alimentar una red de favores y consultorías privadas que, casualidad o no, terminó beneficiando económicamente al entorno familiar y societario de Zapatero a través de cientos de miles de euros en transferencias.

El dinero público no cae del cielo; se detrae de la riqueza que generan los ciudadanos y las empresas que sí compiten en el mercado real sin redes de seguridad políticas.

Aunque el expresidente defiende la legitimidad de sus trabajos de consultoría internacional y niega haber mediado en el rescate, el daño institucional y económico ya está hecho. Cuando el Estado interviene la economía para salvar empresas con criterios opacos, distorsiona la libre competencia. Las empresas eficientes sufren la carga impositiva, mientras que las influencias políticas se convierten en el activo más rentable.

Este caso demuestra que el verdadero rescate que necesita una economía no es el de empresas zombis con conexiones políticas, sino el de la seguridad jurídica, la transparencia y el respeto al libre mercado. Mientras el éxito empresarial dependa de a quién se conoce en la Moncloa y no de la calidad del producto o servicio, la economía española seguirá pagando el peaje de la corrupción y la ineficiencia. El mercado debe premiar el mérito, no el compadrazgo.