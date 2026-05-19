El Canal de Panamá, el gran ganador de la crisis del petróleo por el bloqueo de Ormuz

La guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz están provocando un encarecimiento en los precios del petróleo en todo el mundo, haciendo que consumir gasolina o diésel sea más caro ahora que a principios de año. Sin embargo, en toda situación siempre hay ganadores y perdedores, y el gran ganador de este conflicto bélico está siendo el Canal de Panamá, por donde el tránsito de buques no ha hecho más que crecer desde el inicio de la guerra.

Así lo confirman los propios datos de la Autoridad del Canal de Panamá en sus últimos reportes del año fiscal 2026 —que va desde octubre de 2025 hasta abril de 2026—. En lo que va de año, el promedio diario de tránsitos ha pasado de 33,8 buques por día en enero, a 35 en febrero, 37 en marzo y 38,7 en abril, lo que implica un aumento del 14,5% entre enero y abril.

Récord de tránsito desde 2025

Durante el mes de abril —los datos más recientes—, transitaron por el Canal de Panamá un total de 1.161 buques, la cifra mensual más alta de todo el año fiscal. Este crecimiento se ha producido de la siguiente manera: en octubre de 2025 se registraron 1.028 tránsitos; en noviembre, 1.006; en diciembre, 1.075; en enero de 2026, 1.049; en febrero, 981; en marzo, 1.148; y en abril, 1.161 buques cruzaron el Canal de Panamá.

En suma, 7.448 embarcaciones transitaron por el Canal de Panamá entre octubre de 2025 y abril de 2026. Se observa un aumento considerable entre enero y abril de este año, impulsado principalmente por el desvío de buques desde el estrecho de Ormuz hacia el Canal de Panamá.

Aumenta el paso de buques con petróleo y gas natural

Según la propia Autoridad del Canal de Panamá, tanto los buques que transportan gas natural licuado (GNL) como los que transportan petróleo han aumentado su presencia por esta zona marítima. En concreto, en el año fiscal 2026 transitaron 44 embarcaciones con GNL, mientras que en el mismo periodo del año anterior cruzaron un total de 25 buques, un aumento del 76%. Por otro lado, en el año fiscal 2026 han pasado un total de 324 buques petroleros, mientras que en el mismo periodo del año anterior cruzaron unos 221 buques, lo que implica un aumento del 46,6% entre un periodo y otro.

Esto es de vital importancia, ya que un desvío temporal en los buques que transportan GNL y petróleo por el Canal de Panamá desde el estrecho de Ormuz es necesario para que los precios de ambas materias primas no sigan creciendo, o al menos no lo hagan al mismo ritmo.

El Canal de Panamá, clave en la economía del país

De todo esto se beneficia enormemente la economía panameña, ya que la aportación del Canal de Panamá resulta clave. En el año fiscal 2025, el Canal aportó aproximadamente entre el 3,4% —directo— y el 6,3% —directo más indirecto e inducido— al PIB de Panamá. Esto se traduce en hasta 4.241 millones de dólares entre la aportación directa e indirecta, según los informes oficiales de la propia Autoridad del Canal de Panamá. El PIB de Panamá en 2025 fue aproximadamente de 90.462 millones de dólares, lo que nos habla de uno de sus activos más importantes.

Así pues, el gran beneficiado de esta crisis energética es el Canal de Panamá y, en consecuencia, el propio país caribeño. Sin embargo, el resto del mundo también se beneficia del aumento del tránsito por esta ruta marítima, ya que, de lo contrario, los precios de materias primas como el petróleo o el gas natural licuado serían aún más altos de lo que son en la actualidad.